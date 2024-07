Urzędnicy świętują. To oficjalny koniec dyskietek

Przestarzałe nośniki magnetyczne odchodzą wreszcie do lamusa. Zniesiono ponad 1000 oficjalnych przepisów w Japonii, które wymagały archiwizacji na dyskietkach.

Starsi czytelnicy Telepolis z pewnością świetnie pamiętają dyskietki. Wspomniane nośniki danych pojawiły się bowiem pierwszy raz w 1971 roku i przez długie lata były jednym z najpopularniejszych rozwiązań. Zarówno w codziennym życiu, jak i pracy. Wielu z nas jeszcze "niedawno" ładowało z nich gry, aż do pojawienia się płyt CD.

Dyskietka to 1,44 MB pojemności. Czas z tym skończyć

I chociaż dyskietki są już przeżytkiem, to nadal są miejsca gdzie cały czas są wykorzystywane - bankowość, lotnictwo czy urzędy. Jednak jak donosi agencja prasowa Reuters, Japonia wreszcie porzuciła przestarzałe rozwiązanie. Sukces ten świętowany jest przez japońskiego ministra cyfryzacji, Taro Kono.

28 czerwca 2024 wygrana została wojna z dyskietkami. To właśnie wtedy zniesiono aż 1034 oficjalnych przepisów, które wymagały archiwizacji na dyskietkach. Ruch ten rozpoczęty został na początku tego roku, a ostatnie miesiące były pracowite. Ostało się tylko jedno rozporządzenie, związane z recyklingiem pojazdów.

Jest to wbrew pozorom ważny krok, bowiem Japonia często postrzegana jako nowoczesny kraj, ma mocno przestarzałą biurokrację. W Kraju Kwitnącej wiśni nadal świetnie mają się papierowe dokumenty, faksy czy pieczątki - nawet dla osób prywatnych. Taro Kono jest jednak osobą, która próbuje unowocześnić swój kraj.

I chociaż wiele osób może mieć sentyment do dyskietek, to nie mają one już racji bytu w 2024 roku. Zajmują dużo miejsca, ich wyprodukowanie marnuje zasoby, a oferowana pojemność jest śmiesznie niska - szeroko dostępne rozwiązania to zaledwie 1,44 MB przestrzeni, a więc mniej niż jedno zdjęcie z telefonu.

