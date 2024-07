Philips ma sprzęt dla profesjonalistów. Jest zaskakująco tanio

Monitor z rozdzielczością 4K wcale nie musi być drogi. Udowadniają to najnowsze, 27- i 32-calowe propozycje od znanego i lubianego producenta, firmy Philips.

Czym charakteryzuje się dobry monitor komputerowy? Cóż, ile osób, tyle różnych odpowiedzi. W końcu innego sprzętu potrzeba do przeglądania internetu czy oglądania filmów seriali, innego do grania w gry, a jeszcze innego do pracy ze zdjęciami i filmami.

Monitory Philips z rozdzielczością 4K startują od 1073 zł

A tak się składa, że Philips pokazał cztery nowe modele z serii E1N1, skierowanej do profesjonalistów. Ich mocną stroną ma być duży obszar roboczy, stonowany design, wbudowane głośniki oraz przystępne ceny.

Nowe modele noszą oznaczenia Philips 27E1N1800A, 27E1N1800AE, 27E1N1900AE i 32E1N1800LA. Są to płaskie monitory wyposażone w matryce IPS (27") lub VA (32"). Wszystkie z nich oferują rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli, częstotliwość odświeżania do 60 Hz oraz czas reakcji (GtG) wynoszący 4 ms.

W przypadku mniejszych jednostek różnice są kosmetyczne - najtańsza nie posiada regulacji wysokości, najdroższa zaś doczekała się dodatkowego złącza USB 3.2 Gen 1 typu C. Wszystkie mają jednak kontrast 1000:1, jasność do 350 cd/m2 i wyposażono je w technologię synchronizacji obrazu Adaptive-Sync.

Model Philips 32E1N1800LA, który korzysta z matrycy VA, posiada lepszy kontrast statyczny - 3500:1, ale niższą jasność - do 300 cd/m2. Brak tutaj również Adaptive-Sync czy USB typu C. Panel I/O obejmuje tylko dwa złącza HDMI 2.0 oraz jeden DisplayPort 1.4. Nie zabrakło jednak wbudowanych głośników (2 x 2 W).

Opisywane monitory trafiły już do sprzedaży. Sugerowane ceny w Polsce wyglądają następująco:

Philips 27E1N1800A - 1073 zł,

Philips 27E1N1800AE - 1116 zł,

Philips 27E1N1900AE - 1375 zł,

Philips 32E1N1800LA - 1289 zł.

Źródło zdjęć: Philips

Źródło tekstu: oprac. własne