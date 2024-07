Sabrent Rocket V60 to propozycja dla twórców treści i graczy

Zaczyna brakować Ci miejsca? Szukasz małego i pojemnego nośnika pamięci? Z pomocą przychodzą nowe karty pamięci amerykańskiej firmy Sabrent.

Osoby uważnie obserwujące świat nowych technologii z pewnością zauważyły, że segment kart pamięci microSD zdaje się odżywać. Co prawda w smartfonach ze średniej i wysokiej półki cenowej coraz rzadziej znajdziemy czytnik, ale na rynku pojawiła się (czy raczej zyskała na popularności) nowa grupa urządzeń.

Sabrent Rocket V60 startują z ceną od około 119 złotych

Mowa oczywiście o konsolach przenośnych, a zasadniczo sprzętach klasy UMPC, takich jak Valve Steam Deck, ASUS ROG Ally, MSI Claw, Lenovo Legion Go i wiele więcej. Oferują one co prawda możliwość wymiany SSD, ale włożenie karty pamięci jest dużo szybsze i prostsze. I to właśnie w nich celuje firma Sabrent.

Sabrent Rocket V60 to zapowiedziane właśnie karty microSD, które oferuję klasę V60 i A1 oraz interfejs UHS-II. Producent nie skupił się tutaj na biciu rekordów wydajności, a zamiast tego postawił na stabilne transfery.

Prędkości mają nie spadać poniżej 60 MB/s, co zdaniem amerykanów sprawia, że ich sprzęt świetnie nadaje się zarówno do aparatów i tworzenia treści 4K i 8K, ale dla również dla mobilnych graczy konsolowych.

Do wyboru są trzy pojemności - 128, 256 oraz 512 GB. Ich sugerowane ceny to kolejno 35, 50 i 120 dolarów, czyli około 119, 199 i 479 złotych. W Polsce może być nieco drożej. Producent udziela 3 lat gwarancji.

Zobacz: Chińczycy zacierają ręce. Amerykanie dali im ogromną szansę

Zobacz: Poznaliśmy wydajność procesora AMD Ryzen AI 9 365

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Sabrent

Źródło tekstu: oprac. własne