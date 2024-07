To chłodzenie procesora zastąpi Ci monitor. Tak jakby

Chcesz, żeby Twój komputer był nie tylko wydajny i cichy, ale również dobrze wyglądał? Z pomocą przychodzi Cooler Master i ich najnowszy zestaw All in One.

Coraz więcej osób sięga po gotowe zestawy chłodzenia cieczą. Trudno się temu dziwić, gdy najnowsze procesory takie jak serie AMD Ryzen 7000 czy Intel Core 14. generacji są bardzo gorące. AiO zaś oferują nie tylko niskie temperatury i wzorową kulturę pracy, ale również łatwy montaż i miły dla oka wygląd.

Cooler Master oferuje wbudowany ekran LCD 2,1"

A tak się składa, że Cooler Master wprowadził do sprzedaży nowy model, który podziwiać mogliśmy podczas targów Computex 2024. Mowa podobno o najbardziej zaawansowanej konstrukcji do tej pory.

Cooler Master MasterLiquid 360 Ion to gotowy zestaw chłodzenia cieczą, który zaprojektowano z myślą o procesorach AMD i Intela o TDP do 330 W. Tak wysoka wydajność możliwa jest dzięki dwukomorowej pompce 10. generacji oraz wentylatorom Mobius 120P ARGB. Chłodnica jednak nadal jest aluminiowa.

Wspomniane "śmigła" to wentylatory 120-milimetrowe. Pracują one z prędkością do 2400 RPM (±10%), oferując przy tym wydajność do 75,2 CFM, przy ciśnieniu 3,63 mmH 2 O oraz deklarowanej kulturze pracy do 30 dB(A). Całość doprawiono mlecznymi łopatkami z bogatym podświetleniem ARGB LED.

Na uwagę zasługuje bloko-pompka, które wyposażona została w 2,1-calowy ekran IPS o rozdzielczości 480 x 480 px. Może one wyświetlać parametry pracy komputera (taktowanie, obciążenie, temperatury CPU), pełnić rolę zegara czy pokazywać obrazki lub animacje użytkownika.

Cooler Master MasterLiquid 360 Ion obsługuje gniazda Intel LGA 1851, 1700, 1200 i 151x oraz AMD AM5 i AM4. Sugerowana cena w Polsce to 1070 złotych, a gwarancja wynosi 6 lat.

Źródło zdjęć: Cooler Master

Źródło tekstu: oprac. własne