Masz iPhone'a? Uważaj na te maile. Twoje zdjęcia są w niebezpieczeństwie

Użytkownicy urządzeń Apple znaleźli się na celowniku sprytnych oszustów. CERT Orange Polska ostrzega przed nową falą ataków phishingowych. Możesz stracić nie tylko dostęp do danych, ale i pieniądze z konta.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 16:26
Masz iPhone'a? Uważaj na te maile. Twoje zdjęcia są w niebezpieczeństwie

Pułapka na Twoje wspomnienia

Cyberprzestępcy wysyłają wiadomości e-mail, które wyglądają jak oficjalne komunikaty. Twierdzą w nich, że Twój dysk iCloud jest już całkowicie pełny. Straszą, że jeśli nie zareagujesz, wszystkie Twoje zdjęcia i filmy zostaną trwale usunięte. To klasyczna metoda budowania presji.

Wiadomości często mają nagłówek "Ostrzeżenia Apple". Jednak adresy nadawców od razu budzą podejrzenia. Zamiast oficjalnej domeny producenta, zobaczymy tam na przykład Allegro lub drogerię Notino. Oszuści podszywają się pod znane marki, aby ominąć filtry antyspamowe.

Dwa sposoby na kradzież pieniędzy

Atak przebiega według dwóch różnych scenariuszy. W pierwszym wariancie trafiasz na stronę z ukrytą subskrypcją. Na początku płacisz tylko około 2 euro (ponad 8 zł). Potem z Twojego konta co miesiąc znika znacznie większa kwota. W takiej sytuacji można jeszcze próbować odzyskać środki u dostawcy usługi.

Drugi wariant jest znacznie groźniejszy dla Twojego portfela. Oszuści oferują dożywotnie miejsce w chmurze za jedyne 7 złotych. Dają Ci na decyzję tylko 5 minut. Jeśli się pośpieszysz i podasz dane karty, stracisz kontrolę nad pieniędzmi. Tutaj o żadnych zwrotach nie ma już mowy.

Nie daj się okraść!

Pamiętaj, że Apple nigdy nie prosi o dopłaty w taki sposób. Jeśli masz wątpliwości, sprawdź stan swojego konta bezpośrednio w ustawieniach iPhone'a. To jedyne wiarygodne źródło informacji o wolnym miejscu w chmurze.

Zawsze patrz na adres strony, na której podajesz dane karty. Oficjalne płatności odbywają się tylko przez zweryfikowane systemy Apple'a. Nie klikaj w linki z podejrzanych maili. Twoja czujność to najlepsza tarcza przed złodziejami.

Zródła zdjęć: Telepolis.pl, CERT Orange Polska
Źródła tekstu: CERT Orange Polska