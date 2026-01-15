Redakcja go pominęła, Czytelnicy pokochali. Oto najlepszy telefon 2025 roku

Gorące Telefony 2025

Końcówka minionego roku była dla redakcji TELEPOLIS.PL czasem wyboru 10 najlepszych telefonów, które oficjalnie zadebiutowały w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Zadanie nigdy nie jest łatwe, choć tym razem poszczególne osoby biorące udział w głosowaniu miały swoich faworytów. Co ciekawe, żadna z tych "jedynek" nie znalazła się na szczycie zestawienia.

Redaktorzy TELEPOLIS.PL oddali swoje głosy na łącznie 21 telefonów, jednak zwycięzca mógł być tylko jeden. Redakcyjnym królem smartfonów 2025 roku został Vivo X300 Pro. Model ten zaledwie jednym punktem pokonał składanego Samsunga Galaxy Z Fold7. Na podium znalazło się jeszcze miejsce dla flagowego Pixela.

Vivo X300 Pro 9 opinii Vivo X300 Pro 9 opinii Ekran 6.78" AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.21 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5440mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Potem oddaliśmy głos w ręce Czytelników. To oni mieli zdecydować, który telefon z naszej "dziesiątki" ma być tym najlepszym i zdobyć koronę najlepszego telefonu 2025 roku. Wybór był nieoczywisty, choć w sumie przewidywalny. Mając do wyboru solidne i sprawdzone rozwiązania oraz urządzenia pełne innowacji, Czytelnicy TELEPOLIS.PL postawili na to pierwsze.

W dwutygodniowym głosowaniu wzięło udział niemal 5 tysięcy osób. Co czwarty głos (25,25%) padł na jeden smartfon, który okazał się zdecydowanie najlepszy. W ten sposób poznaliśmy najlepszy telefon 2025 według Czytelników TELEPOLIS.PL. Szczegóły w tabeli poniżej.

Telefon Procent

głosów Czytelnicy

(miejsce) Redakcja

(miejsce) Samsung Galaxy S25 Ultra 25,25% 1 4-6* Vivo X300 Pro 12,21% 2 1 Apple iPhone 17 Pro/Pro Max 9,87% 3 4-6* Google Pixel 10 Pro/Pro XL 9,33% 4 3 OnePlus 15 9,15% 5 7-8* Oppo Find X9 Pro 7,76% 6 9-10* Apple iPhone 17 7,16% 7 7-8* Realme GT 8 Pro 7,12% 8 4-6* Honor Magic7 Pro 7,00% 9 9-10* Samsung Galaxy Z Fold7 5,15% 10 2 Pokaż więcej

*) Taki zapis oznacza, że 2 lub 3 telefony dostały w głosowaniu redakcji identyczną liczbę punktów, zajmując miejsca ex æquo.

Samsung Galaxy S25 Ultra – najlepszy telefon 2025 roku

Czytelnicy TELEPOLIS.PL zdecydowali. Najlepszym telefonem 2025 roku jest Samsung Galaxy S25 Ultra. Topowy "Koreańczyk" zdobył aż 1259 głosów, zdecydowanie prowadząc w wyjątkowo w tym roku wyrównanej walce. W głosowaniu redakcji ten model zajął dalsze miejsce w połowie stawki TOP10.

Samsung Galaxy S25 Ultra 75 opinii Samsung Galaxy S25 Ultra 75 opinii Ekran 6.90" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 4.47 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Redakcyjny numer 1, Vivo X300 Pro, w głosowaniu Czytelników zajął pozycję wicelidera. Podium zamyka duet złożony z iPhone'a 17 Pro i iPhone'a 17 Pro Max, który w głosowaniu redakcji znalazł się tuż za podium.