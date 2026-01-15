Redakcja go pominęła, Czytelnicy pokochali. Oto najlepszy telefon 2025 roku
Czytelnicy TELEPOLIS.PL wybrali najlepszy telefon 2025 roku. Wybór padł na urządzenie, które nie było faworytem redakcji, a nawet nie znalazło się na podium redakcyjnego TOP10.
Gorące Telefony 2025
Końcówka minionego roku była dla redakcji TELEPOLIS.PL czasem wyboru 10 najlepszych telefonów, które oficjalnie zadebiutowały w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Zadanie nigdy nie jest łatwe, choć tym razem poszczególne osoby biorące udział w głosowaniu miały swoich faworytów. Co ciekawe, żadna z tych "jedynek" nie znalazła się na szczycie zestawienia.
Redaktorzy TELEPOLIS.PL oddali swoje głosy na łącznie 21 telefonów, jednak zwycięzca mógł być tylko jeden. Redakcyjnym królem smartfonów 2025 roku został Vivo X300 Pro. Model ten zaledwie jednym punktem pokonał składanego Samsunga Galaxy Z Fold7. Na podium znalazło się jeszcze miejsce dla flagowego Pixela.
Potem oddaliśmy głos w ręce Czytelników. To oni mieli zdecydować, który telefon z naszej "dziesiątki" ma być tym najlepszym i zdobyć koronę najlepszego telefonu 2025 roku. Wybór był nieoczywisty, choć w sumie przewidywalny. Mając do wyboru solidne i sprawdzone rozwiązania oraz urządzenia pełne innowacji, Czytelnicy TELEPOLIS.PL postawili na to pierwsze.
W dwutygodniowym głosowaniu wzięło udział niemal 5 tysięcy osób. Co czwarty głos (25,25%) padł na jeden smartfon, który okazał się zdecydowanie najlepszy. W ten sposób poznaliśmy najlepszy telefon 2025 według Czytelników TELEPOLIS.PL. Szczegóły w tabeli poniżej.
|Telefon
|Procent
głosów
|Czytelnicy
(miejsce)
|Redakcja
(miejsce)
|Samsung Galaxy S25 Ultra
|25,25%
|1
|4-6*
|Vivo X300 Pro
|12,21%
|2
|1
|Apple iPhone 17 Pro/Pro Max
|9,87%
|3
|4-6*
|Google Pixel 10 Pro/Pro XL
|9,33%
|4
|3
|OnePlus 15
|9,15%
|5
|7-8*
|Oppo Find X9 Pro
|7,76%
|6
|9-10*
|Apple iPhone 17
|7,16%
|7
|7-8*
|Realme GT 8 Pro
|7,12%
|8
|4-6*
|Honor Magic7 Pro
|7,00%
|9
|9-10*
|Samsung Galaxy Z Fold7
|5,15%
|10
|2
*) Taki zapis oznacza, że 2 lub 3 telefony dostały w głosowaniu redakcji identyczną liczbę punktów, zajmując miejsca ex æquo.
Samsung Galaxy S25 Ultra – najlepszy telefon 2025 roku
Czytelnicy TELEPOLIS.PL zdecydowali. Najlepszym telefonem 2025 roku jest Samsung Galaxy S25 Ultra. Topowy "Koreańczyk" zdobył aż 1259 głosów, zdecydowanie prowadząc w wyjątkowo w tym roku wyrównanej walce. W głosowaniu redakcji ten model zajął dalsze miejsce w połowie stawki TOP10.
Redakcyjny numer 1, Vivo X300 Pro, w głosowaniu Czytelników zajął pozycję wicelidera. Podium zamyka duet złożony z iPhone'a 17 Pro i iPhone'a 17 Pro Max, który w głosowaniu redakcji znalazł się tuż za podium.
