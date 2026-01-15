Sprzęt

Redakcja go pominęła, Czytelnicy pokochali. Oto najlepszy telefon 2025 roku

Czytelnicy TELEPOLIS.PL wybrali najlepszy telefon 2025 roku. Wybór padł na urządzenie, które nie było faworytem redakcji, a nawet nie znalazło się na podium redakcyjnego TOP10.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 12:12
17
Gorące Telefony 2025

Końcówka minionego roku była dla redakcji TELEPOLIS.PL czasem wyboru 10 najlepszych telefonów, które oficjalnie zadebiutowały w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Zadanie nigdy nie jest łatwe, choć tym razem poszczególne osoby biorące udział w głosowaniu miały swoich faworytów. Co ciekawe, żadna z tych "jedynek" nie znalazła się na szczycie zestawienia.

Redaktorzy TELEPOLIS.PL oddali swoje głosy na łącznie 21 telefonów, jednak zwycięzca mógł być tylko jeden. Redakcyjnym królem smartfonów 2025 roku został Vivo X300 Pro. Model ten zaledwie jednym punktem pokonał składanego Samsunga Galaxy Z Fold7. Na podium znalazło się jeszcze miejsce dla flagowego Pixela.

Zobacz: Najlepszy telefon 2025 - przyznaliśmy Gorące Telefony!

Vivo X300 Pro
9 opinii
Vivo X300 Pro

Vivo X300 Pro
9 opinii
Ekran 6.78" AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.21 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 5440mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej

Zobacz: Vivo X300 Pro – test potwora, który chce być aparatem

Potem oddaliśmy głos w ręce Czytelników. To oni mieli zdecydować, który telefon z naszej "dziesiątki" ma być tym najlepszym i zdobyć koronę najlepszego telefonu 2025 roku. Wybór był nieoczywisty, choć w sumie przewidywalny. Mając do wyboru solidne i sprawdzone rozwiązania oraz urządzenia pełne innowacji, Czytelnicy TELEPOLIS.PL postawili na to pierwsze.

W dwutygodniowym głosowaniu wzięło udział niemal 5 tysięcy osób. Co czwarty głos (25,25%) padł na jeden smartfon, który okazał się zdecydowanie najlepszy. W ten sposób poznaliśmy najlepszy telefon 2025 według Czytelników TELEPOLIS.PL. Szczegóły w tabeli poniżej.

Telefon Procent
głosów		 Czytelnicy
(miejsce)		 Redakcja
(miejsce)
Samsung Galaxy S25 Ultra 25,25% 1 4-6*
Vivo X300 Pro 12,21% 2 1
Apple iPhone 17 Pro/Pro Max 9,87% 3 4-6*
Google Pixel 10 Pro/Pro XL 9,33% 4 3
OnePlus 15 9,15% 5 7-8*
Oppo Find X9 Pro 7,76% 6 9-10*
Apple iPhone 17 7,16% 7 7-8*
Realme GT 8 Pro 7,12% 8 4-6*
Honor Magic7 Pro 7,00% 9 9-10*
Samsung Galaxy Z Fold7 5,15% 10 2
*) Taki zapis oznacza, że 2 lub 3 telefony dostały w głosowaniu redakcji identyczną liczbę punktów, zajmując miejsca ex æquo.

Samsung Galaxy S25 Ultra – najlepszy telefon 2025 roku

Czytelnicy TELEPOLIS.PL zdecydowali. Najlepszym telefonem 2025 roku jest Samsung Galaxy S25 Ultra. Topowy "Koreańczyk" zdobył aż 1259 głosów, zdecydowanie prowadząc w wyjątkowo w tym roku wyrównanej walce. W głosowaniu redakcji ten model zajął dalsze miejsce w połowie stawki TOP10.

Samsung Galaxy S25 Ultra
75 opinii
Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra
75 opinii
Ekran 6.90" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 4.47 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 5000mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej

Zobacz: Galaxy S25 Ultra to wydajny sprzęt pełen AI, ale poczekam na następcę (test)

Redakcyjny numer 1, Vivo X300 Pro, w głosowaniu Czytelników zajął pozycję wicelidera. Podium zamyka duet złożony z iPhone'a 17 Pro i iPhone'a 17 Pro Max, który w głosowaniu redakcji znalazł się tuż za podium.

Pełny ranking Gorące Telefony 2025 znajdziesz pod tym adresem.

Image
telepolis
gorące telefony top10 najlepszy smartfon najlepszy telefon telefon roku samsung galaxy s25 ultra Apple iPhone 17 Pro Apple iPhone 17 Pro Max ranking telepolis smartfon roku top10 telefonów telefon 2025 Vivo X300 Pro gorące telefony 2025 telefon roku 2025
Zródła zdjęć: Telepolis.pl