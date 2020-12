Adobe poleca odinstalowanie Flasha

Jak wiemy od dawna, dni technologii Flash są policzone. Samo Adobe zaczyna o tym przypominać i radzi już ją odinstalować ze względów bezpieczeństwa.

Microsoft zapowiedział, że kolejna aktualizacja Windows 10 automatycznie usunie Flash Player z systemu, a Adobe wdrożyło okienko z informacją, że technologia ta nie będzie wspierana od 31 grudnia 2020 roku i zaleca, aby użytkownicy odinstalowali ją jak najszybciej. Powód - bliżej niesprecyzowane względy bezpieczeństwa. Obstawiam, że znaleziono kolejne luki w zabezpieczeniach. Okienko to będzie wyskakiwać na komputerach i laptopach, których systemy w ten czy inny sposób korzystają z flasha lub działa on w tle. Przypomina również, że od 12 stycznia 2021 roku Flash automatycznie przestanie działać nawet, jeśli nie odinstaluje się go wcześniej.

Ostrzeżenie będzie wysyłane do użytkowników sukcesywnie, a więc możesz zobaczyć je jeszcze dzisiaj, jak i za kilka dni. Jeśli nie chcesz bawić się w ręczną deinstalację, zaczekaj po prostu do kolejnej aktualizacji Windows 10 - Flash zostanie przez nią usunięty. Podobnie zniknie on po cichu z przeglądarek - Firefox nie będzie go wspierać od edycji 85, zaś Chrome i Edge zlikwidują go w lutym.

Źródło zdjęć: Adobe

Źródło tekstu: Windows Latest