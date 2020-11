Internet Archive zachowa Flash ku pamięci potomnych

Istnienie Flasha dobiega końca i wkrótce zniknie on całkowicie z sieci. Jeśli jednak będzie Ci brakować stworzonych za jego pomocą gier i animacji, możesz odwiedzić Internet Archive.

Od dzisiaj na stronach Internet Archive pojawia się specjalny dział Flash, w którym będzie można znaleźć gry, klipy oraz proste animacje. Jest to możliwe dzięki zaimplementowaniu emulatora Ruffle, umożliwiającego odtwarzanie "flaszek" w przeglądarce tak, jakby miała ona uruchomioną wtyczkę Flash Playera. Już na sam start wrzucono do Internet Archive ponad 1000 pozycji - znajdziesz je na tej stronie. Oczywiście na tym nie koniec - ilość samych gier wykonanych w tej technologii idzie w setki tysięcy, dlatego kolejne pozycje będą dodawane sukcesywnie.

Inicjatywa Internet Archive to bardzo udany pomysł - z pewnością niejeden internauta swego czasu spędzał czas na zabawach z grami flash, a teraz będzie mógł wrócić do nich choćby z powodów nostalgicznych. Albo i z ciekawości, aby zobaczyć, jakie produkcje go ominęły. Można z nich korzystać nie tylko online, ale również pobierać pliki w formacie .swf na twardy dysk komputera i np. odpalać na zainstalowanym w systemie emulatorze. Wspomniane 1000 propozycji to co najmniej kilkadziesiąt godzin zabawy, a to dopiero początek...

Zobacz: Firefox wyrzuci Flasha pod koniec stycznia 2021 roku

Zobacz: Adobe wyrzuca Flash z Acrobata i Readera - przyczyną luki