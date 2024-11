11-latek chciał powtórzyć nagranie z internetu. W centrum handlowym

W jednym z paryskich centrów handlowych doszło do wypadku z udziałem dziecka. 11-letni chłopiec spadł z wysokości kilku metrów. Okazało się, że chciał powtórzyć nagranie, które widział na TikToku.

Kolejny przykład na to, że nie wszystko co obejrzymy w internecie powinniśmy powtarzać na własną rękę. Nie bez powodu niektóre kraje uważają, że media społecznościowe wywierają niekorzystny wpływ na nieletnich i wprowadzają zakaz ich używania do 16 roku życia.

O tym, jak próba odwzorowania filmiku zobaczonego w sieci, może mieć tragiczne konsekwencje, dowodzi ostanie zdarzenie z udziałem 11-latka z Paryża. Chłopiec był w towarzystwie kolegów, a niedaleko znajdowała się też babcia. Po tym jak próbował powtórzyć nagranie i spadł z wysokości kilku metrów w centrum handlowym, znalazł się w szpitalu. Jak informują francuskie media, doznał on licznych złamań i na ten moment jego stan jest w krytyczny. Do wypadku doszło w centrum handlowym w pobliżu dworca Saint-Lazare w Paryżu.

Źródło zdjęć: hxdbzxy / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PAP, rmf24