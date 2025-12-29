Aplikacje

Zdjęcia Google wchodzą na telewizory Samsung

Ulubione fotografie i nagrania z telefonów trafią bezpośrednio na duże ekrany w naszych salonach. To zmiana, na którą czekało wielu użytkowników.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 17:00
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Zdjęcia Google wchodzą na telewizory Samsung

Do tej pory przeglądanie Zdjęć Google na telewizorze bywało uciążliwe. Często wymagało to przesyłania obrazu z telefonu lub korzystania z zewnętrznych przystawek. Samsung postanowił to zmienić i zintegrować usługę bezpośrednio ze swoimi systemami.

Dalsza część tekstu pod wideo

Pół roku na wyłączność dla Samsunga

Nowa funkcja "Wspomnienia" zadebiutuje na początku 2026 roku. Co ciekawe, posiadacze telewizorów Samsung otrzymają do niej dostęp jako pierwsi na świecie. Przez pierwsze sześć miesięcy będzie to funkcja dostępna wyłącznie na urządzeniach tej marki.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Hulajnoga PB Ornament Niebieski
Hulajnoga PB Ornament Niebieski
0 zł
239.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 239.99 zł
Forma do pieczenia AMBITION Nature (24 cm)
Forma do pieczenia AMBITION Nature (24 cm)
0 zł
23.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 23.99 zł
Dozbrojka z korkociągiem DRAGON American Fishing Wire PDF-55-100-1410 10 cm x 14 kg (2 szt.)
Dozbrojka z korkociągiem DRAGON American Fishing Wire PDF-55-100-1410 10 cm x 14 kg (2 szt.)
0 zł
16.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 16.99 zł
Advertisement

Dzięki temu rozwiązaniu telewizor sam wybierze najciekawsze ujęcia z naszych wycieczek czy spotkań z bliskimi. Fotografie zostaną uporządkowane według miejsc i osób. Wszystko to zobaczymy w wysokiej jakości i kinowym formacie, co ma dawać znacznie lepsze wrażenia niż ekran smartfonu.

Sztuczna inteligencja ożywi Twoje albumy

Według zapewnień Samsunga, to nie będzie tylko zwykły pokaz slajdów. Koreański producent wykorzysta model Nano Banana od Google DeepMind. Dzięki niemu będziemy mogli edytować zdjęcia prosto z poziomu pilota. Ciekawie zapowiada się funkcja "Photo to Video", która zamieni statyczne ujęcie w krótki film.

Dodatkowo dostępna będzie opcja Remix. Pozwoli ona na całkowitą zmianę stylu artystycznego danej fotografii. Jeśli masz tysiące zdjęć z wakacji nad oceanem, system sam stworzy z nich tematyczną prezentację. Wszystko to ma działać płynnie dzięki Samsung Vision AI Companion.

Cały proces ma być banalnie prosty. Wystarczy zalogować się na swoje konto Google na telewizorze. Zdjęcia pojawią się na ekranie natychmiast, bez kopiowania plików czy używania kabli.

Dostępne już niedługo

Pierwsze nowości zobaczymy w marcu 2026 roku. Funkcje kreatywne oparte na AI oraz zaawansowane wyszukiwanie tematyczne pojawią się w drugiej połowie roku. Funkcja ma trafić na nowe modele, ale starsze telewizory prawdopodobnie otrzymają ją wraz z aktualizacją systemu.

Image
telepolis
Google samsung sztuczna inteligencja telewizory samsung Zdjęcia Google Google DeepMind Nano Banana aplikacje na telewizory
Zródła zdjęć: Samsung
Źródła tekstu: Samsung