Zdjęcia Google wchodzą na telewizory Samsung

Do tej pory przeglądanie Zdjęć Google na telewizorze bywało uciążliwe. Często wymagało to przesyłania obrazu z telefonu lub korzystania z zewnętrznych przystawek. Samsung postanowił to zmienić i zintegrować usługę bezpośrednio ze swoimi systemami.

Pół roku na wyłączność dla Samsunga

Nowa funkcja "Wspomnienia" zadebiutuje na początku 2026 roku. Co ciekawe, posiadacze telewizorów Samsung otrzymają do niej dostęp jako pierwsi na świecie. Przez pierwsze sześć miesięcy będzie to funkcja dostępna wyłącznie na urządzeniach tej marki.

Dzięki temu rozwiązaniu telewizor sam wybierze najciekawsze ujęcia z naszych wycieczek czy spotkań z bliskimi. Fotografie zostaną uporządkowane według miejsc i osób. Wszystko to zobaczymy w wysokiej jakości i kinowym formacie, co ma dawać znacznie lepsze wrażenia niż ekran smartfonu.

Sztuczna inteligencja ożywi Twoje albumy

Według zapewnień Samsunga, to nie będzie tylko zwykły pokaz slajdów. Koreański producent wykorzysta model Nano Banana od Google DeepMind. Dzięki niemu będziemy mogli edytować zdjęcia prosto z poziomu pilota. Ciekawie zapowiada się funkcja "Photo to Video", która zamieni statyczne ujęcie w krótki film.

Dodatkowo dostępna będzie opcja Remix. Pozwoli ona na całkowitą zmianę stylu artystycznego danej fotografii. Jeśli masz tysiące zdjęć z wakacji nad oceanem, system sam stworzy z nich tematyczną prezentację. Wszystko to ma działać płynnie dzięki Samsung Vision AI Companion.

Cały proces ma być banalnie prosty. Wystarczy zalogować się na swoje konto Google na telewizorze. Zdjęcia pojawią się na ekranie natychmiast, bez kopiowania plików czy używania kabli.

Dostępne już niedługo