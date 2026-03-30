YouTube trafił na Android Auto. Do pewnego stopnia
Użytkownicy Android Auto zauważyli, że aplikacja w końcu zaczęła obsługiwać YouTube'a. Nie oznacza to, że w trakcie jazdy możemy oglądać filmy.
Android Auto potrafi odtwarzać każdy dźwięk z telefonu, ale nie zawsze daje nad nim pełną kontrolę. Tak było np. w przypadku YouTube'a. Dało się słuchać filmów na samochodowych głośnikach, ale na ekranie auta nie pojawiał się panel sterujący. To właśnie się zmieniło.
Użytkownicy Android Auto donoszą, że aplikacja w końcu zaczęła obsługiwać YouTube'a. Nadal nie da się w trakcie jazdy oglądać filmów na ekranie samochodu, bo byłoby to niebezpieczne i nieodpowiedzialne. Natomiast włączenie wideo na telefonie sprawia, że wyświetlaczu samochodu pojawi się panel sterowania, który pozwala między innymi zatrzymać, wznowić oraz przełączać się między materiałami.
W gruncie rzeczy ma to sporo sensu. Na YouTubie wiele jest materiałów, które - chociaż dostępne są w formie wideo - to wcale nie trzeba ich oglądać. Wystarczy słuchać. To przecież całe mnóstwo podcastów i innych treści, które nadają się do konsumowania w trakcie jazdy, bez odrywania uwagi kierowcy.
Natomiast jest jeszcze jeden, dość oczywisty haczyk. Jeśli chcemy, aby integracja między telefonem a Androidem Auto zadziałała, to musimy mieć YouTube Premium. Bez tego nie da się odtwarzać filmów w tle, na wygaszonym ekranie smartfona.