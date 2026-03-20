WhatsApp właśnie stracił mocny atut. Wiadomości Google z nową funkcją
Aplikacja Wiadomości Google wzbogaciła się o nowość, która dotąd dostępna była tylko w komunikatorach jak WhatsApp czy Facebook Messenger. Od teraz w apce Google można udostępniać swoją lokalizację w czasie rzeczywistym.
Udostępnienie lokalizacji to funkcją, którą Google testował już wiele miesięcy temu. Teraz jednak to udogodnienie wyszło z wersji beta i każdy może z niego skorzystać na swoim telefonie z Androidem.
Koniec ze statycznymi mapami
Do tej pory Wiadomości Google pozwalały jedynie na jednorazowe wysłanie statycznej pinezki z naszym położeniem. Taki adres pozostawał niezmienny, nawet jeśli użytkownik zdążył już opuścić dane miejsce. Nowa opcja udostępniania na żywo jest w pełni dynamiczna. Odbiorca widzi na mapie, jak przemieszczamy się w czasie rzeczywistym.
Rozwiązanie to sprawdza się idealnie, gdy chcemy śledzić czyjś powrót do domu, zgrać się w czasie podczas wspólnej podróży lub łatwiej odnaleźć się w ruchliwym miejscu. W komunikatorach WhatsApp czy Messenger taka opcja istnieje „od zawsze”, a teraz można się posłużyć do tego samego celu zwykłą aplikacją do SMS.
Jak udostępnić lokalizację na żywo?
Korzystanie z nowej opcji jest bardzo proste, a jej włączenie zajmuje kilka sekund. Aby włączyć śledzenie pozycji:
- Otwórz Wiadomości Google i czat z wybraną osobą.
- Stuknij ikonę plusa po lewej stronie pola tekstowego i wybierz opcję „Bieżąca lokalizacja”.
- Określ czas udostępniania, wybierając 1 godzinę, cały dzień lub ustawiając niestandardowy limit.
- Naciśnij przycisk wysyłania.
Na górze okna czatu pojawi się specjalny panel informujący o tym, że udostępnianie położenia jest aktywne, wraz z czasem pozostałym do jego zakończenia. Jeśli zechcesz przerwać transmisję szybciej, wystarczy dotknąć tego paska i wybrać przycisk zatrzymania.