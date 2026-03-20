WhatsApp właśnie stracił mocny atut. Wiadomości Google z nową funkcją

Udostępnienie lokalizacji to funkcją, którą Google testował już wiele miesięcy temu. Teraz jednak to udogodnienie wyszło z wersji beta i każdy może z niego skorzystać na swoim telefonie z Androidem.

Koniec ze statycznymi mapami

Do tej pory Wiadomości Google pozwalały jedynie na jednorazowe wysłanie statycznej pinezki z naszym położeniem. Taki adres pozostawał niezmienny, nawet jeśli użytkownik zdążył już opuścić dane miejsce. Nowa opcja udostępniania na żywo jest w pełni dynamiczna. Odbiorca widzi na mapie, jak przemieszczamy się w czasie rzeczywistym.

Rozwiązanie to sprawdza się idealnie, gdy chcemy śledzić czyjś powrót do domu, zgrać się w czasie podczas wspólnej podróży lub łatwiej odnaleźć się w ruchliwym miejscu. W komunikatorach WhatsApp czy Messenger taka opcja istnieje „od zawsze”, a teraz można się posłużyć do tego samego celu zwykłą aplikacją do SMS.

Jak udostępnić lokalizację na żywo?

Korzystanie z nowej opcji jest bardzo proste, a jej włączenie zajmuje kilka sekund. Aby włączyć śledzenie pozycji:

Otwórz Wiadomości Google i czat z wybraną osobą.

Stuknij ikonę plusa po lewej stronie pola tekstowego i wybierz opcję „Bieżąca lokalizacja”.

po lewej stronie pola tekstowego i wybierz opcję „Bieżąca lokalizacja”. Określ czas udostępniania , wybierając 1 godzinę, cały dzień lub ustawiając niestandardowy limit.

, wybierając 1 godzinę, cały dzień lub ustawiając niestandardowy limit. Naciśnij przycisk wysyłania.