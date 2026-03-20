WhatsApp właśnie stracił mocny atut. Wiadomości Google z nową funkcją

Aplikacja Wiadomości Google wzbogaciła się o nowość, która dotąd dostępna była tylko w komunikatorach jak WhatsApp czy Facebook Messenger. Od teraz w apce Google można udostępniać swoją lokalizację w czasie rzeczywistym. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 14:07
WhatsApp właśnie stracił mocny atut. Wiadomości Google z nową funkcją

Udostępnienie lokalizacji to funkcją, którą Google testował już wiele miesięcy temu. Teraz jednak to udogodnienie wyszło z wersji beta i każdy może z niego skorzystać na swoim telefonie z Androidem. 

Koniec ze statycznymi mapami

Do tej pory Wiadomości Google pozwalały jedynie na jednorazowe wysłanie statycznej pinezki z naszym położeniem. Taki adres pozostawał niezmienny, nawet jeśli użytkownik zdążył już opuścić dane miejsce. Nowa opcja udostępniania na żywo jest w pełni dynamiczna. Odbiorca widzi na mapie, jak przemieszczamy się w czasie rzeczywistym.

Rozwiązanie to sprawdza się idealnie, gdy chcemy śledzić czyjś powrót do domu, zgrać się w czasie podczas wspólnej podróży lub łatwiej odnaleźć się w ruchliwym miejscu. W komunikatorach WhatsApp czy Messenger taka opcja istnieje „od zawsze”, a teraz można się posłużyć do tego samego celu zwykłą aplikacją do SMS.

Jak udostępnić lokalizację na żywo?

Korzystanie z nowej opcji jest bardzo proste, a jej włączenie zajmuje kilka sekund. Aby włączyć śledzenie pozycji:

  • Otwórz Wiadomości Google i czat z wybraną osobą.
  • Stuknij ikonę plusa po lewej stronie pola tekstowego i wybierz opcję „Bieżąca lokalizacja”.
  • Określ czas udostępniania, wybierając 1 godzinę, cały dzień lub ustawiając niestandardowy limit.
  • Naciśnij przycisk wysyłania.
WhatsApp właśnie stracił mocny atut. Wiadomości Google z nową funkcją

Na górze okna czatu pojawi się specjalny panel informujący o tym, że udostępnianie położenia jest aktywne, wraz z czasem pozostałym do jego zakończenia. Jeśli zechcesz przerwać transmisję szybciej, wystarczy dotknąć tego paska i wybrać przycisk zatrzymania.

Źródła zdjęć: Tero Vesalainen / Shutterstock
Źródła tekstu: Phone Arena