Aplikacje

WhatsApp czyta nasze wiadomości? Padły poważne oskarżenia

Firma Meta została pozwana za możliwość, jak twierdzą autorzy pozwu, czytania wiadomości użytkowników aplikacji WhatsApp. Chodzi również o te zaszyfrowane.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:15
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
WhatsApp czyta nasze wiadomości? Padły poważne oskarżenia

Pozew został złożony w sądzie okręgowym w San Francisco w USA. Autorami są użytkownicy z kilku krajów, w tym między innymi Australii, Meksyku oraz RPA. Twierdzą oni, że od tajemniczych sygnalistów dowiedzieli się o możliwości łatwego czytania wiadomości na WhatsAppie przez pracowników firmy Meta. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Pozew przeciwko właścicielom WhatsApp

Z pozwu dowiadujemy się, jak ma działać cały mechanizm. Wystarczy, że pracownik firmy Meta zgłosi prośbę do inżyniera o udzielenie dostępu do wiadomości. Jeśli zostanie mu ona udzielona, a podobno nawet nie musi tego argumentować, to otrzymuje dostęp do całej historii czatu użytkownika. Nie ma znaczenia, że wiadomości były szyfrowane. Co więcej, dostępne mają być również treści, które zostały przez użytkownika usunięte.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/256GB 6.2" 120Hz Zielony SM-S931
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/256GB 6.2" 120Hz Zielony SM-S931
0 zł
3678.84 zł - najniższa cena
Kup teraz 3678.84 zł
Smartfon HMD Skyline 5G 12/256GB 6.55" 144Hz Różowy
Smartfon HMD Skyline 5G 12/256GB 6.55" 144Hz Różowy
0 zł
999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 999.99 zł
Smartfon APPLE iPhone Air 5G 256GB 6.5" 120Hz Jasne złoto
Smartfon APPLE iPhone Air 5G 256GB 6.5" 120Hz Jasne złoto
-599 zł
4998 zł - najniższa cena
Kup teraz 4399 zł
Advertisement

Cały problem polega na tym, że autorzy pozwu nie mają żadnych argumentów na poparcie tych zarzutów. Nie udostępnili też technicznych szczegółów całego systemu. Jedynym źródłem ich informacji są tajemniczy sygnaliści. Na tym w całości oparli swój pozew.

Firma Meta zapewnia, że oskarżenia są fałszywe i absurdalne. W oświadczeniu zapewnia, że szyfrowanie działa dokładnie tak, jak powinno. Oznacza to, że klucze są przechowywane lokalnie, na urządzeniach użytkowników. Tym samym żaden pracownik nie ma dostępu do przesyłanych treści.

Wszelkie twierdzenia, że wiadomości WhatsApp nie są szyfrowane, są całkowicie fałszywe i absurdalne. WhatsApp od dziesięciu lat stosuje szyfrowanie typu end-to-end przy użyciu protokołu Signal. Niniejszy pozew jest niepoważną fikcją i będziemy domagać się sankcji wobec pełnomocników powodów.

zapewnia firma Meta.

Pozywający zapewniają, że ich oskarżenia są prawdziwe, a firma Meta chce ukryć prawdę przed opinią publiczną poprzez stosowanie uciążliwych umów o poufności. Kto ma rację? To już rozstrzygnie sąd, ale sprawa jest bardzo grubymi nićmi szyta.

Image
telepolis
WhatsApp szyfrowanie end-to-end whatsapp szyfrowanie Meta
Zródła zdjęć: Samuel Boivin / Shutterstock.com
Źródła tekstu: PCMag