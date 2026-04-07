WhatsApp bierze się za jakość rozmów. Jeden przełącznik wszystko zmienia

Tradycyjne rozmowy telefoniczne odchodzą do lamusa. Coraz częściej dzwonimy do siebie z wykorzystaniem popularnych aplikacji, w tym między innymi WhatsAppa. Właśnie dlatego firma Meta szykuje nową opcję, która ma poprawić jakość rozmów.

WhatsApp poprawi jakość rozmów

W najnowszej wersji WhatsApp beta for Android pojawiła się możliwość włączenia redukcji szumów w trakcie rozmów audio oraz wideo. Dzięki temu komunikator ma automatycznie usuwać dźwięki otoczenia, np. wiatr wiejący w mikrofon, dźwięki samochodów czy działający odkurzacz. To powinno przełożyć się na wyraźniej słyszalny głos rozmówcy.

Opcja redukcji szumów będzie automatycznie aktywna, ale da się ją w każdej chwili wyłączyć. Na ekranie rozmowy dostępny będzie przełącznik, który pozwoli w czasie rzeczywistym aktywować lub dezaktywować funkcję. Wszystko zależne od indywidualnych preferencji.