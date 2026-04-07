WhatsApp bierze się za jakość rozmów. Jeden przełącznik wszystko zmienia

WhatsApp zamierza poprawić jakość rozmów audio oraz wideo. Wkrótce w aplikacji pojawi się nowa opcja.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 12:11
WhatsApp bierze się za jakość rozmów. Jeden przełącznik wszystko zmienia

Tradycyjne rozmowy telefoniczne odchodzą do lamusa. Coraz częściej dzwonimy do siebie z wykorzystaniem popularnych aplikacji, w tym między innymi WhatsAppa. Właśnie dlatego firma Meta szykuje nową opcję, która ma poprawić jakość rozmów.

WhatsApp poprawi jakość rozmów

W najnowszej wersji WhatsApp beta for Android pojawiła się możliwość włączenia redukcji szumów w trakcie rozmów audio oraz wideo. Dzięki temu komunikator ma automatycznie usuwać dźwięki otoczenia, np. wiatr wiejący w mikrofon, dźwięki samochodów czy działający odkurzacz. To powinno przełożyć się na wyraźniej słyszalny głos rozmówcy.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon VIVO Y21d 4/256GB 6.68" 90Hz Zielony
Smartfon VIVO Y21d 4/256GB 6.68" 90Hz Zielony
0 zł
899.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 899.99 zł
Smartfon DOOGEE Fire 7 Ultra 5G 8/256GB 6.6" 90Hz Tytanowy
Smartfon DOOGEE Fire 7 Ultra 5G 8/256GB 6.6" 90Hz Tytanowy
0 zł
1119.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1119.99 zł
Smartfon BLACKVIEW Xplore 1 5G 16/512GB 6.78" 120Hz Pomarańczowy
Smartfon BLACKVIEW Xplore 1 5G 16/512GB 6.78" 120Hz Pomarańczowy
0 zł
1749.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1749.99 zł
Advertisement

Opcja redukcji szumów będzie automatycznie aktywna, ale da się ją w każdej chwili wyłączyć. Na ekranie rozmowy dostępny będzie przełącznik, który pozwoli w czasie rzeczywistym aktywować lub dezaktywować funkcję. Wszystko zależne od indywidualnych preferencji.

WhatsApp bierze się za jakość rozmów. Jeden przełącznik wszystko zmienia

Redukcja szumów w WhatsAppie dostępna jest na razie tylko w wersji beta na Androidzie. Jeśli testy pójdą zgodnie z planem, to niedługo powinna trafić również do stabilnego wydania. Jednak nie wiemy, kiedy dokładnie to nastąpi.

Źródła zdjęć: Samuel Boivin / Shutterstock.com, WABetaInfo
Źródła tekstu: WABetaInfo