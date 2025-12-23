WhatsApp szykuje coś ekstra. Będzie można wciągnąć się bez reszty

Quizy na WhatsAppie - kolejna porcja rozrywki

WhatsApp pracuje nad dodaniem nowej funkcji dla kanałów, która da administratorom kolejny sposób interakcji z obserwującymi. Narzędzie to zostało zauważone w najnowszej wersji beta na iOS, co świadczy o tym, że testy ruszyły pełną parą. A warto na testowaną nowość czekać, bo to z pewnością będzie dobra zabawa. Pozwoli administratorom tworzyć quizy wielokrotnego wyboru, dodając bardziej interaktywną opcję do istniejących funkcji, takich jak ankiety.

Quiz zawsze poda odpowiedź i jeśli się należy, nagrodzi animacją

Funkcja quizu została zaprezentowana po raz pierwszy w wersji beta na Androida w zeszłym roku i działa podobnie jak ankiety, ale z jedną zasadniczą różnicą. W przeciwieństwie do ankiet, quiz wymaga od tworzącego podania poprawnej odpowiedzi przed udostępnieniem jej na kanale.

W momencie, kiedy użytkownik wybierze tę opcję, WhatsApp natychmiast pokazuje, czy dana odpowiedź jest poprawna. Jeśli trafiliśmy - zostanie odtworzona krótka animacja konfetti na naszą cześć.

Tworzenie quizu to będzie przysłowiowa "bułka z masłem". Administratorzy kanałów będą musieli tylko wybrać opcję "Nowy quiz" w Menu. Na następnej stronie będą mogli wpisać pytania i dodać wiele możliwych odpowiedzi, które mogą być tekstem, obrazem lub kombinacją obu tych możliwości. Najważniejsze - przed publikacją, będą musieli zaznaczyć jedną odpowiedź jako poprawną.