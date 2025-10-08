Aplikacje

WhatsApp dodał przydatną funkcję także dla tych, co mają iPhone'y

Po dodaniu funkcji tłumaczenia w aplikacji dla 19 języków w Androidzie, WhatsApp udostępnia tę opcję także użytkownikom iPhone'ów. Warto zatem zaktualizować komunikator do najnowszej wersji. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 12:15
Jak donosi WABetaInfo, osoby korzystające z najnowszej wersji WhatsAppa powinny móc już zauważyć tę drobną zmianę. To nie jest pierwszy raz, kiedy WhatsApp pracuje nad ulepszeniem komunikacji. Jeszcze we wrześniu, forma wprowadziła wraz z aktualizacją funkcję tłumaczenia na żywo dla FaceTime, iMessage i połączeń. WhatsApp oferuje aż 19 języków, które dają możliwość tłumaczenia.

Przy czym, warto podkreślić, że WhatsApp nie posiada dostępu do wiadomości użytkownika. Oznacza to, że wszelkie tłumaczenia odbywają się na urządzeniu, co gwarantuje pełne szyfrowanie wiadomości. 

Jakie języki są dostępne do tłumaczenia w WhatsApp na iPhone?

Nowa funkcja tłumaczenia w aplikacji WhatsApp jest dostępna dla następujących języków: arabski, chiński, mandaryński, angielski (brytyjski i amerykański), francuski, niemiecki, hindi, indonezyjski, włoski, japoński, koreański, polski, portugalski, rosyjski, hiszpański, tajski, turecki, ukraiński i wietnamski. 

Aby skorzystać z tej funkcji, przede wszystkim, należy mieć zainstalowaną najnowszą wersję komunikatora na iOS. Następnie, wystarczy przejść do wiadomości, którą chcemy przetłumaczyć i wykonać kilka prostych czynności. 

Co zrobić, aby przetłumaczyć wiadomość na WhatsAppie?

  1. Nacisnąć i przytrzymać wiadomość, jaką chcemy przetłumaczyć. 
  2. Kliknąć "więcej" i sprawdzić, czy mamy już opcję Tłumacz.
  3. Jeśli już ją otrzymaliśmy, wystarczy w nią kliknąć i wybrać język, na który chcemy przetłumaczyć wiadomość. 
