Bank Pekao: Zbliż dowód do telefonu i zadzieje się magia

Instalując aplikację mobilną banku na nowym lub zresetowanym telefonie musimy przejść proces weryfikacji. Ten nie zawsze jest łatwy. Dlatego Bank Pekao postanowił trochę go ułatwić, wprowadzając nowe możliwości dla swoich klientów.

Nowość w Pekao

Bank Pekao wprowadził dwie nowe możliwości aktywacji aplikacji mobilnej PeoPay. Teraz można to zrobić za pomocą eDowodu osobistego lub aplikacji aktywnej na innym urządzeniu.

Aktywacja eDowodem — polega ona na zbliżeniu dowodu do czytnika NFC i podaniu numeru CAN, który znajduje się w prawym dolnym rogu dokumentu. Dane zostaną automatycznie zczytane do systemu bankowego.

Aktywacja aplikacją — polega na zeskanowaniu kodu QR wygenerowanego w aplikacji PeoPay, która jest aktywna na innym urządzeniu.