Bezpieczeństwo
Bank Pekao: Zbliż dowód do telefonu i zadzieje się magia
Pekao wprowadza nowe metody weryfikacji dla wszystkich użytkowników aplikacji mobilnej PeoPay. Teraz będzie szybciej i łatwiej.
Instalując aplikację mobilną banku na nowym lub zresetowanym telefonie musimy przejść proces weryfikacji. Ten nie zawsze jest łatwy. Dlatego Bank Pekao postanowił trochę go ułatwić, wprowadzając nowe możliwości dla swoich klientów.
Nowość w Pekao
Bank Pekao wprowadził dwie nowe możliwości aktywacji aplikacji mobilnej PeoPay. Teraz można to zrobić za pomocą eDowodu osobistego lub aplikacji aktywnej na innym urządzeniu.
- Aktywacja eDowodem — polega ona na zbliżeniu dowodu do czytnika NFC i podaniu numeru CAN, który znajduje się w prawym dolnym rogu dokumentu. Dane zostaną automatycznie zczytane do systemu bankowego.
- Aktywacja aplikacją — polega na zeskanowaniu kodu QR wygenerowanego w aplikacji PeoPay, która jest aktywna na innym urządzeniu.
Jednocześnie Pekao zapewnia, że cały czas dostępne są dotychczasowe sposoby weryfikacji aplikacji mobilnej PeoPay, w tym poprzez połączenie telefoniczne z banku i odsłuchanie kodu aktywacyjnego.