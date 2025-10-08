Bezpieczeństwo

Bank Pekao: Zbliż dowód do telefonu i zadzieje się magia

Pekao wprowadza nowe metody weryfikacji dla wszystkich użytkowników aplikacji mobilnej PeoPay. Teraz będzie szybciej i łatwiej.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:52
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Bank Pekao: Zbliż dowód do telefonu i zadzieje się magia

Instalując aplikację mobilną banku na nowym lub zresetowanym telefonie musimy przejść proces weryfikacji. Ten nie zawsze jest łatwy. Dlatego Bank Pekao postanowił trochę go ułatwić, wprowadzając nowe możliwości dla swoich klientów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowość w Pekao

Bank Pekao wprowadził dwie nowe możliwości aktywacji aplikacji mobilnej PeoPay. Teraz można to zrobić za pomocą eDowodu osobistego lub aplikacji aktywnej na innym urządzeniu.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5 Nano
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5 Nano
0 zł
295 zł - najniższa cena
Kup teraz 295 zł
Klucz zabezpieczający YUBICO Security Key C NFC
Klucz zabezpieczający YUBICO Security Key C NFC
0 zł
139 zł - najniższa cena
Kup teraz 139 zł
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5C NFC
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5C NFC
0 zł
279 zł - najniższa cena
Kup teraz 279 zł
Advertisement
  • Aktywacja eDowodem — polega ona na zbliżeniu dowodu do czytnika NFC i podaniu numeru CAN, który znajduje się w prawym dolnym rogu dokumentu. Dane zostaną automatycznie zczytane do systemu bankowego.
  • Aktywacja aplikacją — polega na zeskanowaniu kodu QR wygenerowanego w aplikacji PeoPay, która jest aktywna na innym urządzeniu.
Bank Pekao: Zbliż dowód do telefonu i zadzieje się magia

Jednocześnie Pekao zapewnia, że cały czas dostępne są dotychczasowe sposoby weryfikacji aplikacji mobilnej PeoPay, w tym poprzez połączenie telefoniczne z banku i odsłuchanie kodu aktywacyjnego.

Image
telepolis
peopay bank pekao peopay nowe funkcje aktualizacja PeoPay Bank Pekao S.A. PeoPay weryfikacja PeoPay aktywacja
Zródła zdjęć: Longfin Media / Shutterstock.com, Pekao
Źródła tekstu: Pekao