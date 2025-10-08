Bezpieczeństwo

To jedno z najskuteczniejszych oszustw. Nie można cofnąć transakcji

Oszustwo na Blika to w dalszym ciągu jedno z popularniejszych, które stosują przestępcy. Nie ma się co dziwić — w przeciwieństwie do przelewu, Blik jest nieodwracalny i natychmiastowy. Kolejny taki przypadek, w którym oszuści podszywali się pod znajomą na portalu społecznościowym i wyłudzili sporą sumę.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:28
Mieszkanka Rudy Śląskiej oszukana na 1800 złotych

Tym razem, ofiarą oszustwa na Blika, padła mieszkanka Rudy Śląskiej. Cały przestępczy proceder zaczął się od przejęcia konta w popularnym komunikatorze społecznościowym. Oszuści, podszywając się pod właścicielkę konta, wysłali do jej znajomych prośbę o pilną pożyczkę. Mieszkanka Rudy Śląskiej niczego nie podejrzewając, wygenerowała dwa kody Blik, które następnie zostały użyte do błyskawicznej wypłaty gotówki z bankomatu. Pieniędzy już nie odzyskała.

Policjanci po raz kolejny apelują o wzmożoną ostrożność. Przestępcy w dalszym ciągu podszywają się pod różne osoby na portalach społecznościowych. Warto zatem pilne prośby o pożyczki weryfikować bezpośrednio z osobą w potrzebie innymi kanałami komunikacji, np. telefonicznie. 

Oszustwo na BLIK - jak to właściwie działa?

To metoda, która polega na wzbudzaniu zaufania, która nakłania ofiarę do samodzielnego wygenerowaniu kodu Blik w aplikacji bankowej. Kiedy ktoś przekaże tak wygenerowany kod oszustowi, ten natychmiast wpisuje go w bankomacie i wypłaca pieniądze. Blik ma to do siebie, że nie daje nam możliwości cofnięcia transakcji. To jest główny powód, dlaczego cyberprzestępcy tak bardzo go sobie upodobali. Nic zatem dziwnego, że oszustwa wykorzystujące tę metodę są skuteczne i co za tym idzie - coraz częściej występujące. 

Image
Zródła zdjęć: michnik101 / Shutterstock
Źródła tekstu: rudaslaska.com.pl