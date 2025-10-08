To jedno z najskuteczniejszych oszustw. Nie można cofnąć transakcji

Mieszkanka Rudy Śląskiej oszukana na 1800 złotych

Tym razem, ofiarą oszustwa na Blika, padła mieszkanka Rudy Śląskiej. Cały przestępczy proceder zaczął się od przejęcia konta w popularnym komunikatorze społecznościowym. Oszuści, podszywając się pod właścicielkę konta, wysłali do jej znajomych prośbę o pilną pożyczkę. Mieszkanka Rudy Śląskiej niczego nie podejrzewając, wygenerowała dwa kody Blik, które następnie zostały użyte do błyskawicznej wypłaty gotówki z bankomatu. Pieniędzy już nie odzyskała.

Oszustwo na BLIK - jak to właściwie działa?

To metoda, która polega na wzbudzaniu zaufania, która nakłania ofiarę do samodzielnego wygenerowaniu kodu Blik w aplikacji bankowej. Kiedy ktoś przekaże tak wygenerowany kod oszustowi, ten natychmiast wpisuje go w bankomacie i wypłaca pieniądze. Blik ma to do siebie, że nie daje nam możliwości cofnięcia transakcji. To jest główny powód, dlaczego cyberprzestępcy tak bardzo go sobie upodobali. Nic zatem dziwnego, że oszustwa wykorzystujące tę metodę są skuteczne i co za tym idzie - coraz częściej występujące.