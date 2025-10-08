CMF by Nothing Buds 2a są w takiej promocji, że aż żałuję, że mam inne słuchawki

CMF by Nothing Buds 2a to w zamyśle proste słuchawki, które jednak oferują o wiele więcej, niż pozostałe w tym budżecie. Znajdziemy tu funkcję Ultra Bass 2.0, która zadba o głębokie brzmienie. I nie jest to twierdzenie na wyrost, ponieważ słuchawki te skrywają 12,4 mm przetworniki. W swojej klasie cenowej to prawdziwe potwory.

CMF by Nothing Buds 2a

Nie zawodzi także bateria. Ta pozwala na 8 godzin ciągłej pracy w trybie standardowym, oraz na 5 godzin z włączonym ANC. Bo tak, redukcję hałasu również tu znajdziemy. Natomiast odporność na zachlapania zgodne z klasą IP54 są gwarancją, że pot, ani deszcz nie są im straszne. A wszystko to za jedyne 99 zł.

Warto się jednak pośpieszyć, ponieważ słuchawki te są w promocji do 22:00, lub wyczerpania zapasów. I chociaż x-kom wrzucił ich aż 777 sztuk, to w momencie pisania tego tekstu zostało już mniej, niż 600.