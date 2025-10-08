Sprzęt

CMF by Nothing Buds 2a są w takiej promocji, że aż żałuję, że mam inne słuchawki

Jeszcze nie tak dawno wydając 100 zł na słuchawki, mogliśmy liczyć na co najwyżej przyzwoitą baterię i przyjemne jak na 100 zł granie. Ta promocja pozwala wejść na wyższy poziom.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:08
0
CMF by Nothing Buds 2a to w zamyśle proste słuchawki, które jednak oferują o wiele więcej, niż pozostałe w tym budżecie. Znajdziemy tu funkcję Ultra Bass 2.0, która zadba o głębokie brzmienie. I nie jest to twierdzenie na wyrost, ponieważ słuchawki te skrywają 12,4 mm przetworniki. W swojej klasie cenowej to prawdziwe potwory.

CMF by Nothing Buds 2a 99 zł za takie słuchawki to jak za darmo

CMF by Nothing Buds 2a

Nie zawodzi także bateria. Ta pozwala na 8 godzin ciągłej pracy w trybie standardowym, oraz na 5 godzin z włączonym ANC. Bo tak, redukcję hałasu również tu znajdziemy. Natomiast odporność na zachlapania zgodne z klasą IP54 są gwarancją, że pot, ani deszcz nie są im straszne. A wszystko to za jedyne 99 zł

Warto się jednak pośpieszyć, ponieważ słuchawki te są w promocji do 22:00, lub wyczerpania zapasów. I chociaż x-kom wrzucił ich aż 777 sztuk, to w momencie pisania tego tekstu zostało już mniej, niż 600.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

słuchawki TWS CMF CMF by Nothing CMF by Nothing Buds 2a
Zródła zdjęć: CMF by Nothing