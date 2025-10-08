Qualcomm chce kupić i zepsuć Arduino. On nie rozumie z czym to się je
Qualcomm chce kupić Arduino, a ja mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Ta firma w ogóle nie rozumie ideii za nim stojącej.
Niektórym się wydaje, że Raspberry Pi i Arduino ze sobą konkurują. To nie do końca jest prawda. Malinka stawia głównie na SBC, kiedy głównym rdzeniem Arduino są mikrokontrolery. Czym to się różni? W bardzo dużym skrócie i uproszczeniu: SBC to po prostu komputer na niewielkiej płytce, który uruchamia system operacyjny, a na nim działają aplikacje. Mikrokontrolery natomiast są znacznie prostsze i bezpośrednio wykonują zaprogramowany kod. Oczywiście istnieje Raspberry Pi Pico, czyli mikrokontroler od malinki i tak naprawdę tylko on stanowi konkurencję dla Arduino.
Tym samym Raspberry Pi, poza modelem Pico, pozwala na znacznie więcej. Wiąże się to jednak z wyższym zapotrzebowaniem na energię elektryczną, oraz znacznie wyższą ceną. Mamy więc prosty podział: bardziej zaawansowane projekty to malinka, a te prostsze Arduino. Warto jednak dodać, że wiele najbardziej zaawansowanych systemów opiera się na połączeniu obydwu technologii, które mogą ze sobą współpracować.
Qualcomm nie rozumie Arduino
I tu pojawia się Qualcomm, który ogłosił, że chce przejąć Arduino. Zaprezentował nawet swój własny układ, który ma być wyznaczeniem przyszłości producenta mikrokontrolerów. Mowa tu o Arduino Uno Q, który oferuje mikrokontroler STM32U585 i... procesor Qualcomm Dragonwing QRB2210. Jest to 4-rdzeniowa jednostka oparta na Cortex-A53 i GPU Adreno 702. Urządzenie ma natomiast kosztować 44 USD.
Tym samym zamiast prostego, energooszczędnego i taniego mikrokontrolera, czyli tego, czym powinno być Arduino, dostaniemy drogi i dość wydajny SBC o znacznie większym apetycie na energię. Można mieć tylko nadzieję, że to jedynie popis możliwości i jeśli nawet przejęcie będzie miało miejsce, to Qualcomm nie popchnie Arduino w tym kierunku. Nie do tego one służą i nie dzięki temu zawdzięczają one swoją popularność.