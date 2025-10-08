Niebieskie linki to przeżytek? Google włącza w Polsce rewolucję

Google odpala w Polsce nową funkcję, na którą wielu czekało, choć na pewno nie każdy. Nazywa się Tryb AI i już niedługo pojawi się u każdego z nas. Zobaczymy ją jako specjalną kartę na stronie wyników wyszukiwania oraz w aplikacji Google na Androida i iOS. To duża zmiana, która może oznaczać całkowite przetasowanie zasad gry.

Wyszukiwanie w Google do tej pory było proste. Wpisywaliśmy hasło, dostawaliśmy listę niebieskich linków i sami szukaliśmy odpowiedzi. Teraz Google chce zrobić ten krok za nas. Tryb AI ma sam rozumieć, o co pytamy, nawet jeśli pytanie jest bardzo złożone.

Zapytaj o wszystko, jeszcze dokładniej

Do tej pory skomplikowane tematy wymagały wielu zapytań. Chciałeś porównać dwa telefony? Planowałeś wakacje? Musiałeś wpisywać w wyszukiwarce Google kilka, a nawet kilkanaście różnych haseł. Teraz ma wystarczyć jedno, ale za to bardzo szczegółowe.

Możesz zapytać na przykład: "Chcę dowiedzieć się więcej o nowych siedmiu cudach świata. Jakie jest znaczenie każdego z nich i gdzie się znajdują?". Zwykła wyszukiwarka miałaby z tym problem. Tryb AI, napędzany przez najnowszy model Gemini, potrafi rozbić takie pytanie na mniejsze części. W tle zada sobie kilka pytań pomocniczych i na tej podstawie zbuduje dla Ciebie jedną, wyczerpującą odpowiedź.

Pytaj zdjęciem albo głosem

Tryb AI to nie tylko tekst. Możesz zadać pytanie, po prostu mówiąc do telefonu. Wystarczy stuknąć w ikonę mikrofonu. To jednak nie wszystko, bo wyszukiwarka staje się "multimodalna". Co to znaczy? Że rozumie też obrazy.

Możesz zrobić zdjęcie butów, które zobaczyłeś na ulicy, i zapytać "gdzie takie kupię?". Możesz sfotografować nieznaną roślinę w ogrodzie i poprosić o instrukcję pielęgnacji. Dzięki temu nie musisz już opisywać rzeczy, których nazwy nie znasz. Robisz zdjęcie i po prostu pytasz.

Google zapewnia, że nie chce zamykać nas w bańce sztucznej inteligencji. Celem nadal jest pomaganie w odkrywaniu treści w Internecie. Dlatego w wygenerowanych odpowiedziach znajdziemy wyraźne linki do stron, z których AI czerpało informacje. Firma twierdzi nawet, że kliknięcia z takich podsumowań są cenniejsze, bo trafiają na nie użytkownicy już wstępnie zainteresowani tematem.