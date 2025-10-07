Action jednym głosem z polskim rządem. 14,99 zł za święty spokój
Holenderski Action i MSWiA mówią jednym głosem? Tak to może wyglądać. Po głośnych ostrzeżeniach ministerstwa, sieć sklepów ruszyła z wielką promocją na zalecany sprzęt.
Szybko skończyło się lato, przyszły pierwsze poważne chłody, a wraz z nimi ruszył sezon grzewczy. Niestety, ma to też tragiczne konsekwencje. W Polsce doszło już do pierwszych przypadków zaczadzenia. Przypadków śmiertelnych. Pierwsza taka tragedia zdarzyła się kilka dni temu w Puławach, gdzie zginęła trójka młodych ludzi. Ich życie dałoby się uratować, gdyby w porę zadziałał czujnik czadu.
Na rosnący problem zwróciło także uwagę Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pod hasłem „Czujka ratuje życie” MSWiA przypomina, jak ważne jest wczesne wykrycie czadu oraz zabezpieczenie się przed nim.
Action ma już na to odpowiedź
Na apel MSWiA zdaje się odpowiadać sieć sklepów Action, wprowadzając promocje na trzy czujniki dymu lub tlenku węgla marki Smartwares. Propozycje wyglądają na bardzo atrakcje, bo ceny są przystępne, warto jednak pamiętać o istotnym czynniku – certyfikacie. Zgodnie z wymogami prawa każdy czujnik powinien mieć certyfikat potwierdzający jego działanie, a tanie produkty o chińskim rodowodzie mogą być z tym na bakier. W opisach czujników Action nic nie wspomina o certyfikatach, należy więc te urządzenia traktować z dużą rezerwą. W końcu chodzi o nasze życie i zdrowie.
Z drugiej strony taki podstawowy czujnik może zapewnić dodatkową ochronę, spiesząc z pierwszym ostrzeżeniem w razie problemu. Co więc proponuje Action? Do wyboru są trzy modele:
- Czujnik dymu Smartwares z alarmem 85 dB za 14,99 zł (obniżka z 19,90 zł),
- Czujnik dymu Smartwares PD-8829 za 34,99 zł (obniżka z 44,90 zł),
- Czujnik tlenku węgla Smartwares za 49,99 zł (obniżka z 64,90 zł).
Jak już od razu nazwy wskazują, pierwsze dwa modele to tylko czujniki dymu, za to trzeci to bardziej zaawansowany czujnik tlenku węgla. Wszystkie urządzenia łączy jedno – są bardzo proste w montażu, nie wymagają dodatkowego zasilania (energie dostarczają baterie działające nawet 1 rok), a do tego zapewniają głośny i wyraźny alarm o natężeniu 85 dB. Warto rozważyć.