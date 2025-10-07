Aplikacje

Ta fajniejsza nawigacja Google z genialną nowością. To wszystko zmienia

Waze to spychana na bok, czasami trochę zaniedbywana nawigacja rozwijana przez Google równolegle z trybem nawigacji w Mapach. Choć apka miała swoje słabsze chwile, teraz doczekała się genialnego usprawnienia – funkcji raportowania konwersacyjnego napędzanej Gemini.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 20:31
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Ta fajniejsza nawigacja Google z genialną nowością. To wszystko zmienia

Waze wprowadza funkcję „Raportowanie konwersacyjne”, która znacznie ułatwi zgłaszanie zdarzeń na drodze za pomocą głosu. Nowość, ogłoszona rok temu i wcześniej dostępna jedynie w wersji beta, właśnie zaczyna być udostępniana użytkownikom w Stanach Zjednoczonych – co ciekawe, na początek na iOS. Nie trzeba będzie jednak długo czekać na wersję na Androida.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowa funkcja bazuje na sztucznej inteligencji Gemini Google’a, co pozwala na naturalne wypowiedzi, np. „Zrobił się korek przed nami”. System rozumie takie komunikaty i automatycznie dodaje odpowiednie zgłoszenie do mapy, eliminując konieczność korzystania z konkretnych poleceń lub dotykania ekranu. Jest to duży krok naprzód w porównaniu do poprzedniego rozwiązania z asystentem Google, które wymagało precyzyjnej składni i często bywało zawodne.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 16 5G 512GB 6.1" Różowy
Smartfon APPLE iPhone 16 5G 512GB 6.1" Różowy
0 zł
4999 zł - najniższa cena
Kup teraz 4999 zł
Smartfon APPLE iPhone 16 5G 256GB 6.1" Berylowa zieleń
Smartfon APPLE iPhone 16 5G 256GB 6.1" Berylowa zieleń
0 zł
3989 zł - najniższa cena
Kup teraz 3989 zł
Smartfon ULEFONE Armor 25T Pro 5G 6/256GB 6.78" 120Hz Czarny
Smartfon ULEFONE Armor 25T Pro 5G 6/256GB 6.78" 120Hz Czarny
0 zł
1399.31 zł - najniższa cena
Kup teraz 1399.31 zł
Advertisement

Zapowiada więc się bardzo obiecująco, choć jest trochę głosów krytycznych. Mimo że głosowe zgłaszanie bezdotykowe poprawia komfort użytkowania, użytkownicy narzekają na niedogodności takie jak uciążliwe wyskakujące powiadomienia informujące o dostępności funkcji czy zatrzymywanie odtwarzanej muzyki po użyciu tej opcji. Należy jednak podejrzewać, że to choroby wieku dziecięcego i wkrótce wszytko będzie już działać, jak należy.

Nowa funkcja Waze to fantastyczne udogodnienie dla kierowców, które może poprawić bezpieczeństwo podczas jazdy. Nie tylko eliminuje konieczność ręcznego wstukiwania zgłoszeń, ale także pozwala na głosowe zgłoszenia w naturalny sposób. Niestety, nie wiadomo jeszcze, kiedy ta funkcja pojawi się w innych regionach niż USA.

Image
telepolis
Google nawigacja Waze nawigacja google
Zródła zdjęć: Vlad Ispas / Shutterstock
Źródła tekstu: Android Authority