Ta fajniejsza nawigacja Google z genialną nowością. To wszystko zmienia

Waze wprowadza funkcję „Raportowanie konwersacyjne”, która znacznie ułatwi zgłaszanie zdarzeń na drodze za pomocą głosu. Nowość, ogłoszona rok temu i wcześniej dostępna jedynie w wersji beta, właśnie zaczyna być udostępniana użytkownikom w Stanach Zjednoczonych – co ciekawe, na początek na iOS. Nie trzeba będzie jednak długo czekać na wersję na Androida.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowa funkcja bazuje na sztucznej inteligencji Gemini Google’a, co pozwala na naturalne wypowiedzi, np. „Zrobił się korek przed nami”. System rozumie takie komunikaty i automatycznie dodaje odpowiednie zgłoszenie do mapy, eliminując konieczność korzystania z konkretnych poleceń lub dotykania ekranu. Jest to duży krok naprzód w porównaniu do poprzedniego rozwiązania z asystentem Google, które wymagało precyzyjnej składni i często bywało zawodne.

Zapowiada więc się bardzo obiecująco, choć jest trochę głosów krytycznych. Mimo że głosowe zgłaszanie bezdotykowe poprawia komfort użytkowania, użytkownicy narzekają na niedogodności takie jak uciążliwe wyskakujące powiadomienia informujące o dostępności funkcji czy zatrzymywanie odtwarzanej muzyki po użyciu tej opcji. Należy jednak podejrzewać, że to choroby wieku dziecięcego i wkrótce wszytko będzie już działać, jak należy.