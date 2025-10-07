Sprzęt

The Freestyle to 100 cali w plecaku. A do tego prezent, bez którego ani rusz

Jesienne wieczory sprzyjają nadrabianiu filmów i seriali. Samsung proponuje, by zamiast na małym ekranie, robić to w prawdziwie kinowym stylu, gdziekolwiek zechcesz.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 19:50
0
Samsung przypomniał o promocji na swój nietypowy gadżet – przenośny projektor The Freestyle drugiej generacji. To niewielkie urządzenie, które potrafi wyświetlić obraz o przekątnej nawet 100 cali na dowolnej powierzchni. W ramach akcji "Oglądaj, gdzie chcesz 3", producent dorzuca do niego dedykowany powerbank. To właśnie ten prezent sprawia, że sprzęt staje się w pełni mobilny i niezależny od gniazdka z prądem.

Dalsza część tekstu pod wideo

Pomysł jest prosty: bierzesz projektor ważący mniej niż kilogram, stawiasz go w pokoju, ogrodzie czy zabierasz na weekendowy wyjazd i w kilka sekund masz duży ekran. Obrotowa konstrukcja pozwala wyświetlać obraz na ścianie, a nawet na suficie. Może się to idealnie sprawdzić podczas seansu na leżąco.

Smart TV w pudełku, które weźmiesz wszędzie

The Freestyle Gen. 2 to jednak coś więcej niż zwykły projektor. Urządzenie działa pod kontrolą systemu Tizen, czyli tego samego oprogramowania, które znajdziemy w telewizorach Samsunga. Oznacza to, że daje dostęp do aplikacji najpopularniejszych serwisów VOD, takich jak Netflix, HBO Max, YouTube czy Player. Wystarczy połączyć go z Wi-Fi, by mieć dostęp do pełnej biblioteki filmów i seriali, bez podłączania laptopa czy telefonu.

Co więcej, urządzenie powinno się sprawdzić również w rękach graczy. Dzięki funkcji Cloud Gaming można grać w popularne tytuły bezpośrednio z chmury, bez konieczności posiadania konsoli. Wbudowany głośnik 360 stopni zapewnia przyzwoity dźwięk, więc do oglądania nie potrzeba żadnych dodatkowych akcesoriów.

Droga po darmowy gadżet

Żeby otrzymać darmowy powerbank, trzeba się trochę postarać. Samsung wymaga od kupujących spełnienia kilku warunków. Po zakupie projektora w jednym z popularnych elektromarketów lub u operatora komórkowego (pełna lista w regulaminie), należy napisać opinię o produkcie na stronie sklepu lub w porównywarce cenowej, dodając odpowiednie hashtagi:

  • #KupNapiszOpinieOtrzymajPrezent,
  • #PromocjaTheFreestyleSamsungOgladajGdzieChcesz3.
Potem zaczynają się schody. Trzeba przygotować pakiet zdjęć: zrzut ekranu z opublikowaną opinią, skan dowodu zakupu, zdjęcie tabliczki znamionowej z numerem seryjnym na urządzeniu oraz – co zawsze wywoływało uśmiech na mojej twarzy – zdjęcie wyciętego numeru seryjnego z opakowania i zdjęcie samego kartonu z widoczną dziurą. Z tym kompletem należy wypełnić formularz na stronie promocji. Akcja trwa do 29 grudnia 2025 roku lub do wyczerpania zapasów prezentów. Więcej szczegółów w regulaminie.

Image
telepolis
Zródła zdjęć: Samsung
Źródła tekstu: Samsung