Ultrapłaska Nubia Air 5G w promocji na start. Rusza przedsprzedaż

Nubia Air 5G miała swoją globalną premierę we wrześniu, a od jakiegoś czasu jest już obecna w ofercie polskiego dystrybutora marki. Jednak dopiero od dziś rusza pełna sprzedaż telefonu w wersji czarnej, związana z nią promocja oraz przedsprzedaż wariantu złotego.

Obydwa modele na start oferowane są za 899 zł, czyli o 100 zł taniej niż wynosi standardowa cena. Edycja Gold będzie wysyłana po 28 października, model Black można dostać od razu. Dodatkowo, kto kupi telefon w terminie do 27 października, otrzyma kod rabatowy w wysokości 100 zł, na zakupy w sklepie marki. Do tego samego dnia obowiązują też promocyjne ceny.

Czym kusi Nubia Air 5G?

Mimo grubości tylko 6,7 mm (a nawet 5,9 mm, gdy liczyć tylko ramkę) i niewielkiej wagi 172 g urządzenie oferuje odporność na pył i działanie wody pod wysokim ciśnieniem, potwierdzoną certyfikatami IP68 oraz IP69. Nubia Air zniesie także upadki na twarde podłoże.

Smartfon został wyposażony w ekran AMOLED o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości 1224 x 2720 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Wyświetlacz chroniony szkłem Gorilla Glass 7i osiąga szczytową jasność na poziomie 4500 nitów. W okrągłym otworze umieszczono kamerę do selfie o rozdzielczości 20 Mpix, w ekran wkomponowano też skaner linii papilarnych. Na tylnym panelu znajdują się trzy aparaty fotograficzne z główną jednostką 50 Mpix.

Sercem Nubii Air jest układ Unisoc T8300 wspierany przez 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Smartfon zapewnia łączność 5G, Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.4, producent chwali się też zaawansowanym systemem dźwiękowym HiFi 4 DSP.

Akumulator o pojemności 5000 mAh obsługuje ładowanie przewodowe z mocą 33 W.

Szczegóły promocji w sklepie zteshop.pl. Telefon można także kupić w wybranych sieciach z elektroniką.