Nowy humanoidalny robot został stosownie "ubrany". Oznacza to jedno

Nowy humanoidalny robot firmy Figure został ubrany w dzianinę. I to go już na pierwszy rzut oka wyróżnia spośród innych dostępnych modeli. Pamietamy wszyscy humanoidalną głowę, na której widok przechodziły lekkie ciarki, taka była dziwnie realistyczna. A teraz daje nam do myślenia ta dzianina. Co autorzy tym razem mieli na myśli?

Humanoidalny robot Figure 03 zostanie zaprezentowany w czwartek. Zwiastun, który pojawił się na platformie X firmy, pokazuje nam wszystkim, że obecnie mamy naprawdę szeroki wybór nowych pokryć materiałowych dla tego typu maszyn. Na obecny moment, nie bardzo mamy z czego wnioskować, że zaprezentowany robot będzie jakoś jeszcze bardziej zaawansowany technologicznie niż inne modele, obecne na rynku.

Robot dostał ubranie, przyjmiemy go zatem w domu

Wersja ubranego robota jednak sugeruje wyraźnie jedno - będzie to wersja, która trafi do domów.

Zdecydowaliśmy się owinąć robota w dzianinę, aby uzupełnić przestrzeń życiową, a nie ją zakłócać. tłumaczy firma.