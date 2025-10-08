Nowy humanoidalny robot został stosownie "ubrany". Oznacza to jedno
Wyścig na najbardziej doskonałego humanoidalnego robota trwa w najlepsze. Firma Figure opublikowała zwiastun, tuż przed oficjalną prezentacją swojego najnowszego modelu, w czwartek. Eksperci sugerują, że ubranie robota oznacza tylko jedno.
Nowy humanoidalny robot firmy Figure został ubrany w dzianinę. I to go już na pierwszy rzut oka wyróżnia spośród innych dostępnych modeli. Pamietamy wszyscy humanoidalną głowę, na której widok przechodziły lekkie ciarki, taka była dziwnie realistyczna. A teraz daje nam do myślenia ta dzianina. Co autorzy tym razem mieli na myśli?
Humanoidalny robot Figure 03 zostanie zaprezentowany w czwartek. Zwiastun, który pojawił się na platformie X firmy, pokazuje nam wszystkim, że obecnie mamy naprawdę szeroki wybór nowych pokryć materiałowych dla tego typu maszyn. Na obecny moment, nie bardzo mamy z czego wnioskować, że zaprezentowany robot będzie jakoś jeszcze bardziej zaawansowany technologicznie niż inne modele, obecne na rynku.
Robot dostał ubranie, przyjmiemy go zatem w domu
Wersja ubranego robota jednak sugeruje wyraźnie jedno - będzie to wersja, która trafi do domów.
Zdecydowaliśmy się owinąć robota w dzianinę, aby uzupełnić przestrzeń życiową, a nie ją zakłócać.
Kalifornijska firma Figure AI, całkiem niedawno ujawniła już plan przetestowania robota humanoidalnego w warunkach domowych. Co więcej, jej autorska platforma AI, która nosi nazwę Helix jest w stanie szybko uczyć się zadań domowych takich, jak ładowanie pralki, sortowanie prania i ładowanie naczyń do zmywarki. Nie ma wątpliwości, że tak wyszkolony robot, byłby naprawdę praktyczną pomocą domową. Dlatego też musi tak wyglądać, aby nie kojarzył się jedynie z metalowymi częściami, z których został wykonany. Dzianina, którą został powleczony model, nadaje mu zdecydowanie bardziej domowy charakter. I chyba o to chodzi.