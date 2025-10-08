HMD chce wydać smartfon z ekranem 3,2-cala, ale nie to jest najgorsze

I może jestem trochę złośliwy, jednak HMD Touch 4G nie budzi większych nadziei. I to nie z powodu swojej formy małego telefonu z 3,2-calowym, dotykowym ekranem. Wbrew pozorom myślę, że taki maluch w czasach dzisiejszych olbrzymów znalazłby swoją niszę. Może nie jakąś olbrzymią, ale jednak niszę. Problem widzę w tym, co znajdziemy w środku.

HMD Touch 4G zapowiada się na klapę 2025 roku

Nie chodzi mi o specyfikację, ani o gigantyczne ramki rodem z 2012 roku. Chociaż 1 rdzeniowy układ oparty na Cortex A7 o taktowaniu 1 GHz raczej nie pomaga, podobnie jak 64 MB RAM. Problem widzę w systemie RTOS Touch. Ten ma oferować aplikacje i usługi oparte na chmurze. Tym samym będzie to raczej internetowy terminal, a nie samodzielny sprzęt. Mowa więc o podejściu, które swego czasu było stosowane w Firefox OS.

I owszem, technologia chmurowa mocno się rozwinęła od tamtego czasu. Działanie aplikacji webowych nie jest niczym niezwykłym w dzisiejszych czasach. Jednak jeśli HMD Touch 4G i inne urządzenia na tej platformie nie okażą się sukcesem, to za kilka lat może się okazać, że utrzymywanie serwerów z aplikacjami może nie mieć sensu. A wtedy zamieni się w niemal bezużyteczny kawałek elektroniki.