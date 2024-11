Chcesz dalej używać Windows 10? Tyle musisz zapłacić

Windows 11 jest już trzy lata na rynku, podczas gdy jego poprzednik - dziewięć. Microsoft właśnie ogłosił, że jeśli nadal będziesz chcieć korzystać z Windows 10, przyjdzie Ci za to zapłacić. Padła kwota.

Tyle zapłacisz, żeby przedłużyć wsparcie Windows 10

Zbliża się koniec wsparcia technicznego dla Windows 10. Ostateczny termin to 14 października 2025. Po tym czasie ten system operacyjny nie będzie otrzymywał aktualizacji bezpieczeństwa. No, chyba że zapłacisz.

Microsoft wyjawił, że posiadacze Windows 10 mogą przedłużyć wsparcie aktualizacji bezpieczeństwa o okrągły rok, ale za opłatą wynoszącą 30 dolarów amerykańskich (120,18 zł wg kursu NBP z 1.11.2024).

Osoby, które zdecydują się na przedłużenie wsparcia bezpieczeństwa otrzymają dodatkowe aktualizacje zabezpieczeń przez kolejnych 12 miesięcy - do 14 października 2026. Po tym czasie użytkownicy indywidualni nie będą mogli już w ogóle przedłużyć wsparcia.

Wyjątkiem będą tutaj firmy i instytucje edukacyjne, które będą mogły zapłacić za dwa dodatkowe lata wsparcia - do października 2028 r. Z tego przywileju nie będą mogły skorzystać osoby prywatne.

Co mogą zrobić potem posiadacze komputerów z Windows 10, aby ich sprzęty pozostały bezpieczne i nienarażone na potencjalne ataki? Microsoft poleca przesiadkę na Windows 11, ale nie każdy komputer z Windows 10 spełnia do tego wymagania, a więc to przedłużenie wsparcia technicznego jest jedyną deską ratunku. Po październiku 2026 r. można spodziewać się powolnego porzucenia wsparcia Windows 10 od deweloperów, chociaż nie stanie się tak na pewno od razu.

Według statystyk przytoczonych przez Windows Central, 60% użytkowników platformy Windows jest właśnie na Windows 10, a jest to 900 mln osób. Z Windows 11% korzysta 30% użytkowników platformy Windows, co przekłada się na ok. 500 mln.

Źródło zdjęć: Rembolle / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Windows Central