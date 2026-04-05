Ta popularna przeglądarka mocno przyspieszy. Wkrótce ważna nowość

Niedługo jedna z najpopularniejszych przeglądarek dostanie niezwykle istotną nowość. Dzięki niej strony internetowe, a szczególnie te bogate w elementy audio-wideo, będą się znacznie szybciej ładować.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 05 KWI 2026
Google Chrome z "lazy loading"

Firma Google ogłosiła testowe wprowadzenie nowej funkcji dla przeglądarki Chrome w wersji 148, tzw. "lazy loading". Jest to mechanizm inteligentnego opóźnienia w załadowywaniu konkretnych treści, dopóki nie są one konieczne do uruchomienia. W ten sposób początkowy czas wczytywania strony może się drastycznie skrócić. 

Standardowo, przy odwiedzeniu danej witryny przeglądarka musi wczytać wszystkie występujące na niej elementy, zanim w ogóle nam je wyświetli, w tym obrazki, wideo czy ramki z treściami audio lub interaktywnymi widgetami. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop HP Victus 15-FA2092NW 15.6" IPS 144Hz Core 7-240H 24GB RAM 512GB SSD GeForce RTX5050 DLSS 4 Windows 11 Home
Laptop HP Victus 15-FA2092NW 15.6" IPS 144Hz Core 7-240H 24GB RAM 512GB SSD GeForce RTX5050 DLSS 4 Windows 11 Home
0 zł
4999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4999.99 zł
Laptop ASUS Vivobook 14 X1404VA-EB1621W 14" IPS Core 5 120U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
Laptop ASUS Vivobook 14 X1404VA-EB1621W 14" IPS Core 5 120U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
0 zł
3399 zł - najniższa cena
Kup teraz 3399 zł
Laptop MICROSOFT Surface Pro Copilot+ PC ZIA-00004 13" OLED Snapdragon X Elite 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home, Funkcje AI
Laptop MICROSOFT Surface Pro Copilot+ PC ZIA-00004 13" OLED Snapdragon X Elite 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home, Funkcje AI
0 zł
6999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 6999.99 zł
Im więcej takich elementów na stronie, tym wolniej się ona wczytuje, a także może być podatna na "zwiechy". I właśnie tutaj przydaje się mechanizm tzw. "lazy loadingu". Zamiast załadowywania wszystkich obrazów lub filmików, strony mogą pokazywać jedynie te znajdujące się blisko naszego kursora i aktywnie przeglądanego fragmentu witryny - zamiast całej strony. 

Google Chrome i przeglądarki oparte o silnik Chromium (czyli np. Microsoft Edge i Vivaldi) już od 2019 roku miały funkcję lazy loadingu, ale dotyczyła ona jedynie obrazków i tzw. "iframe", czyli ramek w których osadza się zawartość z innej strony. Nowość tej nadchodzącej funkcji w Chrome polega na tym, że lazy loadingowi będą podlegać teraz elementy audio i wideo. 

Trzeba jednak rzetelnie uprzedzić - że to nie przyspieszy ramek osadzających treści z YouTube'a, bo ta witryna już wcześniej używała poprzedniej implementacji tego mechanizmu (czyli iframe). 

Ta nowość testowana przez Google w Chrome 148 może znacząco przyspieszyć surfowanie po stronkach zawierających sporo treści multimedialnych i realnie zwiększy komfort użytkowania, szczególnie na smartfonach i przy korzystaniu z sieci komórkowej.  

Funkcja powinna trafić do wszystkich wersji przeglądarki Chrome w połowie kwietnia 2026 r. - zarówno na smartfonach, jak i w wersji desktopowej.

Źródła zdjęć: lilgrapher / Shutterstock.com
Źródła tekstu: PC World