Ta popularna przeglądarka mocno przyspieszy. Wkrótce ważna nowość

Google Chrome z "lazy loading"

Firma Google ogłosiła testowe wprowadzenie nowej funkcji dla przeglądarki Chrome w wersji 148, tzw. "lazy loading". Jest to mechanizm inteligentnego opóźnienia w załadowywaniu konkretnych treści, dopóki nie są one konieczne do uruchomienia. W ten sposób początkowy czas wczytywania strony może się drastycznie skrócić.

Standardowo, przy odwiedzeniu danej witryny przeglądarka musi wczytać wszystkie występujące na niej elementy, zanim w ogóle nam je wyświetli, w tym obrazki, wideo czy ramki z treściami audio lub interaktywnymi widgetami.

Im więcej takich elementów na stronie, tym wolniej się ona wczytuje, a także może być podatna na "zwiechy". I właśnie tutaj przydaje się mechanizm tzw. "lazy loadingu". Zamiast załadowywania wszystkich obrazów lub filmików, strony mogą pokazywać jedynie te znajdujące się blisko naszego kursora i aktywnie przeglądanego fragmentu witryny - zamiast całej strony.

Google Chrome i przeglądarki oparte o silnik Chromium (czyli np. Microsoft Edge i Vivaldi) już od 2019 roku miały funkcję lazy loadingu, ale dotyczyła ona jedynie obrazków i tzw. "iframe", czyli ramek w których osadza się zawartość z innej strony. Nowość tej nadchodzącej funkcji w Chrome polega na tym, że lazy loadingowi będą podlegać teraz elementy audio i wideo.

Trzeba jednak rzetelnie uprzedzić - że to nie przyspieszy ramek osadzających treści z YouTube'a, bo ta witryna już wcześniej używała poprzedniej implementacji tego mechanizmu (czyli iframe).

Ta nowość testowana przez Google w Chrome 148 może znacząco przyspieszyć surfowanie po stronkach zawierających sporo treści multimedialnych i realnie zwiększy komfort użytkowania, szczególnie na smartfonach i przy korzystaniu z sieci komórkowej.