Wymagania sprzętowe odejdą do lamusa. Steam ma o wiele lepszy pomysł

Okazuje się jednak, że wkrótce będziemy mogli o tym zapomnieć. Tak przynajmniej wynika z odkrycia dokonanego przez członka forum ResetEra, który podpisuje się jako dex3108 w kodzie źródłowym sklepu. Nowe narzędzie ma analizować ilość FPS w grach pod kątem specyfikacji sprzętowej i wybranych ustawień graficznych.

Steam zrewolucjonizuje wymagania sprzętowe

Ma więc działać tak samo, jak SteamOS Performance Logging, jednak nie ograniczając się jedynie do Steam Decka. Dzięki temu po wejściu do sklepu Steam będziemy widzieli mniej więcej na ile FPS, przy jakich ustawieniach będziemy mogli liczyć na naszym sprzęcie.

Warto też pamiętać, że funkcja ta już dawno była w zasięgu Steam. W końcu firma rok do roku wypuszcza analizy tego, z jakich konfiguracji sprzętowych korzystają gracze, a w samym programie możemy włączyć licznik FPS w grach. Wystarczyło więc połączyć ze sobą te dwa elementy, a uzyskane w ten sposób dane przesłać do sklepu.