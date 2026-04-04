Steam mocno odświeżony. Valve testuje spore zmiany wyglądu

Zmiany wszędzie - od strony internetowej po Steam Decka

Valve wprowadził nowy wygląd strony domowej sklepu Steam - zmiany te na razie są dostępne w formie bety. Dzięki temu mamy odświeżony interfejs z szerszym rozkładem treści, które wypełniają więcej przestrzeni na ekranie. Steam pokazuje nam większą liczbę gier, używa lepszej jakości grafik i ogólnie jest bardziej wizualnie spójny.

Gry mają teraz większe adnotacje wyjaśniające, dlaczego akurat Steam je poleca, a także podsumowanie recenzji. Gdy przesuniemy kursor nad miniaturkę - rozpocznie się odtwarzanie zwiastuna, a przy przesuwaniu sekcji (np. polecanych albo promocji) w lewo/prawo zobaczymy w tle następną grę w kolejności. Automatyczne odtwarzanie zwiastunów nie jest wymuszone i można je wyłączyć. Zmiany te są także widoczne na Steam Decku oraz w Big Picture Mode.

Wprowadzono również kilka innych zmian w sklepie: powiększono grafiki w sekcjach "Zniżki i wydarzenia", odświeżono kolejkę odkryć, która pozwala teraz szybciej przeglądać gry bez opuszczania strony. Poprawiono także karty podglądu (mają lepszy kontrast), a sekcja z nieskończonym przewijaniem została przeprojektowana, by była bardziej czytelna.

Lista życzeń mocniej eksponuje gry, które aktualnie są przecenione, a zakładka DLC dla posiadanych tytułów pokazuje dodatki powiązane z grami już znajdującymi się w bibliotece użytkownika. Dzięki temu strona główna sklepu staje się bardziej nastawiona na spersonalizowane okazje, a nie tylko ogólne rekomendacje.