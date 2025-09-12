Spotify się zdenerowowało. I to na użytkowników

Nastąpił pierwszy tego typu konflikt na linii Spotify - użytkownicy. Spotify twierdzi, że wysłał ostrzeżenie o konieczności zaprzestania sprzedaży danych, ale twórcy twierdzą zgodnie, że nic takiego nie otrzymali.

"Wrapped" od Spotify to już za mało?

Osławiona funkcja "Wrapped" dla wielu użytkowników stanowi wręcz kulminacyjny punkt roku, bowiem zlicza ich roczne nawyki słuchowe. Udostępnianie zrzutów ekranu z Wrapped najpopularniejszych artystów i utworów stało się już "najwyższym symbolem statusu" dla milionów fanów muzyki.

Nic zatem dziwnego, że niektórzy użytkownicy Spotify nie chcą już czekać na ogłoszenie Wrapped na koniec roku, ale chcą zanalizowania danych nieco szybciej. A tak się może stać dzięki sztucznej inteligencji.

Dzięki AI użytkownicy chcą nie tylko zanalizowania danych w każdym możliwym momencie, ale także chcą odkryć pomijane lub nigdy nie brane przez nich pod uwagę utwory muzyczne.

Użytkownicy mają apetyt na coraz to więcej. Wszystko wskazuje na to, że marzą o tym, aby dostać dostęp do podsumowania muzycznego, które obejmuje pełną historię słuchania - nie tylko ulubione utwory i wykonawców. Chcą także śledzić wzorce emocjonalne, analizując jak ich gust muzyczny odzwierciedlał ich nastrój w czasie, co pomogłoby im radzić sobie ze stresem i ważnymi wydarzeniami życiowymi.

Użytkownicy dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji chcą lepiej zrozumieć, jak ich wybory muzyczne wpływają na ich życie i gusta w szerszym kontekście.

W związku z tym, 18 000 użytkowników Spotify dołączyło do "Unwrapped", kolektywu uruchomionego w lutym, który umożliwił im gromadzenie i monetyzację ich danych. Mogą oni zdecydować, czy sprzedać developerom, tworzącym narzędzia AI, swoje dane.

Nic dziwnego, że Spotify nie jest zadowolony z Unwrapped i nie pochwala takiego postępowania. Wyraża także obawy, że kolektyw może naruszać znak towarowy Spotify Wrapped.