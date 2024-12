Spotify Wrapped 2024 jednak rozczarowujące? Nie spodobało się jedno

Użytkownikom trudno dogodzić, ale najważniejsze, że ta funkcja Spotify nadal jest chętnie używana i wzbudza tak silne emocje. Po tygodniach oczekiwania, niektórzy użytkownicy Spotify są rozczarowani funkcją Spotify Wrapped, spersonalizowanego podsumowania roku.

Dalsza część tekstu pod wideo

W sieci pojawiły się nawet artykuły pt. "Ty też nienawidzisz tegoroczny Spotify Wrapped? Masz do tego prawo". Wielu nazywało go nudnym podsumowaniem, czy wręcz klapą.

Dlaczego niektórym nie spodobał się Spotify Wrapped 2024?

Wiadomo, że o gustach się nie dyskutuje, ale najważniejszą skargą było to, że Spotify nadało priorytet włączeniu podcastu AI dla Wrapped, które zdominowało inne kreatywne historie danych, które aplikacja oferowała do tej pory. Chodzi o to, że zabrakło identyfikacji osobowości muzycznej użytkownika, dopasowania do miasta, które podziela jego gust muzyczny oraz zamiana historii w grę, którą możnaby podzielić się ze znajomymi. Tego zdaniem użytkowników zabrakło. Inni są rozczarowani brakiem bardziej szczegółowych statystyk i wykluczeniem informacji takich jak najlepsze gatunki muzyczne i podcasty.

Spotify jeszcze nie skomentował, a jaki sposób zdecydował, które funkcje uwzględnić. W tym roku Spotify mocno postawiło na partnerstwo z Google, aby przekształcić doświadczenia użytkowników Wrapped w podcast oparty na sztucznej inteligencji. Dlatego też zrezygnowano z wielu szczegółów oraz funkcji, które do tej pory były angażujące.

Oczywiście krytyka widniejąca pod hasztagiem #SpotifyWrapped2024, nie powstrzymała użytkowników od udostępniania zrzutów ekranu ich Wrapped.

Zobacz: Kiedy będzie Spotify Wrapped 2024? Niby nic takiego, a jednak czekamy

Zobacz: Trendy YouTube 2024 już są. Trafnie podsumowują miniony rok

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: bella1105 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: TechCrunch