Trendy YouTube 2024 już są. Trafnie podsumowują miniony rok

Była już mowa o wyczekiwanym Spotify Wrapped 2024 i Apple Music Replay. Najwyższy czas aby zabrał głos YouTube. Okazuje się, że lubiana platforma ma w kwestii podsumowań sporo do pokazania.

Koniec roku, to czas podsumowań

Platforma nie próżnuje i właśnie opublikowała listę najpopularniejszych filmów i seriali w roku 2024. W zestawieniu znalazły się także najlepsze piosenki, twórcy oraz tematy, które nas najbardziej poruszały w 2024 roku, który właśnie nieuchronnie dobiega końca.

YouTube Trending - co to jest?

YouTube Trending to raport, oparty na danych, który w 2020 roku zastąpił YouTube Rewind. YouTube opublikował właśnie raport Global Culture & Trends Report na rok 2024. Jest on swego rodzaju zestawieniem najbardziej popularnych tematów, najlepszych twórców i najlepszych piosenek roku w skali całego świata.

YouTube Rewind wiele osób uznawało, za zbyt oderwanego od rzeczywistości. Raporty YouTube Trending koncentrują się za to na globalnych i regionalnych trendach społecznościowych, w oparciu o dane z YouTube.

Tegoroczny raport podkreśla wzrost "franczyzn cyfrowych", czyli treści tworzonych przez niezależnych twórców, przejmowanych przez społeczności internetowe. To znak naszych czasów i część szerszego zjawiska popkultury, takiego jak chociażby serial The Amazing Digital Circus oraz wirusowa gra Roblox Dress to Impress.

Oprócz tego wybijającego się trendu, znacząca rola przypadła YouTube Shorts, które skutecznie napędzały trendy muzyczne. Twórcy przekształcali utwory, w takie z którymi odbiorcy mogli się lepiej utożsamiać.

Najpopularniejszymi tematami, oprócz Digital Circus i Roblox Dress To Impress, w 2024 były m.in, wybory prezydenckie w USA, Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter oraz Deadpool i Wolverine.

Źródło zdjęć: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Źródło tekstu: androidauthority.com