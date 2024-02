YouTube Shorts ma nowe narzędzia. Będzie jak na TikToku

YouTube nie chce zostać w tyle za TikTokiem. Twórcy dostali nowe funkcje do tworzenia YouTube Shorts.

YouTube Shorts, czyli 60-sekundowe filmy o pionowym kadrze, mają konkurować z TikTokiem i idzie im to całkiem nieźle. Krótkie filmy zaliczają miliardy wyświetleń każdego miesiąca. Nie brak twórców, którzy wypłynęli na szerokie wody właśnie dzięki shortom. By jeszcze lepiej konkurować z TikTokiem, YouTube Shorts dostały jesienią 2023 roku narzędzia do współpracy. Teraz YouTube umożliwił remiksowanie teledysków.

Remiksy teledysków w YouTube Shorts

YouTube jest pełen teledysków, a zaraz będzie pełen ich minutowych remiksów – możliwość wykorzystania filmów i muzyki to kolejna nowość, z której mogą skorzystać twórcy shortów. YouTube umożliwił dowolne modyfikowanie fragmentów pełnometrażowych teledysków z użyciem narzędzi takich jak Kolaboracja, Dźwięk, Zielony ekran i Cięcie, aby tworzyć własne krótkie filmy. Oczywiście nie wszystkie teledyski są dostępne do remiksowania, ponieważ niektórzy artyści i wytwórnie muzyczne sobie tego nie życzą i nie udzielają niezbędnych licencji.

Aby stworzyć własne muzyczne dzieło, trzeba przejść do teledysku, który chcesz zremiksować w swoim Shorcie, znajdź przycisk „Remiks” i wybierz jedno z czterech dostępnych narzędzi.

Narzędzie „Dźwięk” robi dokładnie to, na co wskazuje nazwa – pobiera dźwięk z teledysku i wykorzystuje go w Twoim krótkim filmie. Analogiczne narzędzie robi furorę na TikToku, gdzie twórcy synchronizują ruchy ust do słów piosenek.

„Współpraca” pozwala wyświetlić teledysk obok Twojego własnego filmu, możesz więc na przykład powtórzyć choreografię.

„Zielone tło” pozwala ustawić teledysk jako tło Twojego shorta. To idealne rozwiązanie do modnych filmów „ktoś reaguje na coś”.

„Wytnij” pozwala szybko wyciąć pięciosekundowy klip z teledysku i płynnie dodać go do Twojego shorta.

YouTube nie mógł wybrać lepszego momentu na wprowadzenie tej funkcji. TikTok ma właśnie problemy z Universal Music i stracił dostęp do masy hitów, a wiele klipów zostało wyciszonych. Twórcy mogą więc chcieć migrować między platformami.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Kaspars Grinvalds / Shutterstock, własne

Źródło tekstu: YouTube