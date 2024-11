Wielki kinowy hit już w streamingu. Najbardziej emocjonujący film roku

Fani Marvela już zacierają ręce z radości. Wielki hit wytwórni właśnie trafił do streamingu. Prawdziwa gratka dla miłośników akcji oraz specyficznego poczucia humoru.

Dalsza część tekstu pod wideo

Marvel Studios właśnie wypuścił swój wielki kinowy hit na platformę streamingową Disney+. "Deadpool & Wolverine" już jest dostępny dla widzów. Od 12 listopada można go oglądać na platformie.

Produkcja zyskała miano najbardziej kasowego filmu, z tą kategorią wiekową, w historii kina. Ale to nie wszystko, to jeden z najbardziej emocjonujących filmów tego roku.

"Deadpool & Wolverine" to historia, której bohaterem jest, z pozoru zwyczajny, Wade Wilson. Jego życie nie przypomina w niczym życia prawdziwego superbohatera, jest wręcz smętne i nudne. Ale to zmienia się diametralnie, kiedy na horyzoncie pojawi się zagrożenie, a on sam zmuszony jest włożyć swój kostium superbohatera. Aby stawić czoła niebezpieczeństwu, jako Deadpool, namawia do współpracy Wolverine'a. Czy ci dwaj bohaterowie będą w stanie się dogadać i ocalić świat przed złymi mocami? W główych rolach zobaczymy Ryan'a Reynoldsa oraz Hugh'a Jackman'a. Całość wyreżyserował Shawn Levy.

"Deadpool & Wolverine" to nie tylko film akcji, ale możemy liczyć na pewną dozę humoru. Rzecz jasna, charakterystycznego dla tego typu filmów. Fani świata Marvela z pewnością będą w siódmym niebie. Ale film też ma szansę spodobać się tym, którzy z uniwersum Marvela nie mieli jeszcze do czynienia.

"Deadpool & Wolverine" można oglądać na platformie Disney+ już od 12 listopada 2024 roku.

Zobacz: Dziś na platformie mega hit. Pierwszy sezon podbił serca widzów

Zobacz: Ten serial Marvela to prawdziwy hit. Dostępne już wszystkie odcinki

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Disney+

Źródło tekstu: Disney+