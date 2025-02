Robi to 400 mln osób tygodniowo. Ty pewnie też

Ma być prosto i za darmo. Oni dali radę

W lutym OpenAI miał ponad 400 mln aktywnych użytkowników tygodniowo. To aż 33% wzrost w stosunku do grudnia 2024 roku. Aż tak wielkiego skoku popularności, pomimo szumu wokół chińskiego DeepSeeka nie spodziewał się nikt. To „naturalna progresja” - kwituje rosnącą popularność dyrektor finansowy firmy.