Popularna usługa wkrótce gorsza. Stracą na tym wszyscy

Będzie mniej za tyle samo - czyli w sumie wartość znikoma

Od 10 kwietnia 2026 r., Amazon Luna nie będzie już pozwalać na zakup gier, wyłącza dostęp do sklepów EA, Ubisoft i GOG oraz usuwa możliwość kupowania subskrypcji Ubisoft+ i Jackbox przez Lunę.

To poważne okrojenie funkcjonalności skądinąd obiecującej i wydajnej usługi do strumieniowania gier, która jest dołączona do pakietu Amazon Prime (69 zł za rok). Amazon w oficjalnym oświadczeniu zwraca uwagę, że decyzja podyktowana jest nawykami graczy, ale firma ma zamiar ulepszyć funkcjonowanie usługi – w sposób, który pokrywa się z potrzebami użytkowników.

To jednak tylko początek złych wieści, bo od 10 czerwca 2026 r. nie zagramy w ogóle w żadne gry kupione przez Lunę, ani wcześniej podpięte przez zewnętrzne sklepy (EA, Ubisoft, GOG). Przestaną też działać subskrypcje Ubisoft+ i Jackbox zakupione za pośrednictwem Luny.

Tak więc wygląda na to, że Amazon Luna stanie się jedynie serwisem subskrypcyjnym do grania w chmurze z rotacją tytułów w ramach abonamentu, natomiast nie będzie można podpiąć do niej własnych gier.

Osoby, które używały Luny do grania w gry Jackbox mogą zwrócić uwagę na fakt, że Jackbox Party Essentials trafił ostatnio do Netflixa.