To nieprawda. PKW ostrzega w sprawie wyborów i mObywatela

Państwowa Komisja Wyborcza postanowiła odpowiedzieć na nieprawdziwe informacje dotyczące nadchodzących wyborów prezydenckich. Dotyczą one oddawania głosów, liczby zaświadczeń do głosowania czy też aplikacji mObywatel.

Na wybory z aplikacją mObywatel

Co więcej, w razie wątpliwości członkowie komisji mogą korzystać z różnych dostępnych metod weryfikacji. Jeśli nie będzie to możliwe, to w takim wypadku mogą odmówić wydania karty do głosowania.