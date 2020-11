Nie czekaj na Adobe. Pixelmator 2.0 wykorzysta moc procesora Apple M1

Pixelmator Pro to program graficzny, stworzony specjalnie dla komputerów Apple. Gdy tylko pojawił się na rynku, zdobył ogromną popularność i długo był najlepiej sprzedającą się aplikacją w Mac App Store. Nic dziwnego – w rękach artystów z powodzeniem zastępuje Adobe Photoshopa, a kosztuje ułamek jego ceny. Właśnie została wydana wersja 2.0 programu Pixelmator Pro, przystosowana do pracy na Macach z nowymi procesorami Apple M1.

To największa aktualizacja programu Pixelmator Pro od premiery programu w 2007 roku. Na pierwszy rzut oka widać, że zmienił się interfejs użytkownika. Jest to też jeden z pierwszych programów dla systemu macOS, które będą działać natywnie na nowej architekturze procesorów Apple. Pixelmator Pro 2.0 wykorzysta pełnię mocy obliczeniowej procesorów Apple M1, podczas gdy konkurencja działa na emulatorze. Najlepsza jest jednak cena. Pielmator Pro 2.0 kosztuje w Mac App Store tylko 189,99 zł. Tyle trzeba zapłacić za 4 miesiące korzystania z Adobe Creative Cloud w najtańszej wersji (Photoshop + Lightroom).

Pixelmator 2.0 – co nowego?

Przesiadka na nową architekturę procesora daje Pixelmatorowi Pro 2.0 ogromny zastrzyk energii. Dzięki akceleracji sprzętowej dla narzędzi korzystających z maszynowego uczenia są one nawet 15 razy szybsze, niż na Intelu. Zobaczymy to w szczególności korzystając z ML Super Resolution – to narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję do powiększania zdjęć bez wprowadzania artefaktów czy robienia „pikselozy”. To zadanie bardzo kosztowne obliczeniowo, więc jest czym się chwalić. Podobne narzędzie znalazło się w ostatniej aktualizacji CorelDRAW, ale… Pixelmator Pro miał je wcześniej.

Pixelmator Pro 2.0 wprowadza też nowy interfejs użytkownika, dopasowany do estetyki systemu macOS Big Sur. Zmieniła się praktycznie każda ikonka, każda paleta i każde rozwijane menu. Wszystko po to, by program był łatwiejszy w obsłudze także dla początkujących grafików, malarzy i fotografów.

Ponadto nowy interfejs Pixelmatora Pro 2.0 można dowolnie zmieniać, by dopasować go do swojego stylu pracy. Program ma mnóstwo narzędzi, które przydają się w różnych kontekstach i warto, by każdy mógł ułożyć je po swojemu. Pixelmator Pro 2.0 ma też zdefiniowanych kilka przestrzeni roboczych – to presety interfejsu, opracowane z myślą o różnych zadaniach: edycji zdjęć, projektowaniu, ilustracji i malowaniu.

Dodana została także nowa przeglądarka dostępnych efektów specjalnych z wyszukiwarką, dzięki czemu można zyskać jeszcze kilka cennych sekund przy tworzeniu kolejnego dzieła. To może nas uratować, bo w programie pojawiło się jeszcze 200 nowych efektów kolorystycznych, nakładek i tekstur oraz 50 nowych kształtów wektorowych, które można łatwo wykorzystać w swoich projektach.

Jeśli masz już program Pixelmator Pro, aktualizacja do wersji 2.0 będzie dla Ciebie darmowa. Cena dożywotniej licencji na program Pixelmator Pro to 189,99 zł.

