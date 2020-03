Nowości w CorelDRAW Graphics Suite 2020: sztuczna inteligencja, praca zespołowa i wiele innych

CorelDRAW Graphics Suite 2020 już jest dostępny. Nowa wersja legendarnego pakietu graficznego wprowadza nowości na miarę naszych czasów, na czele ze świetnymi narzędziami do pracy zespołowej i ciekawymi zastosowaniami sztucznej inteligencji.

Technika nieodwracalnie zmienia branżę projektową. Efekty nieosiągalne dla ręki projektanta jeszcze kilka lat temu dziś można uzyskać w kilka minut. Zupełnie zmienił się również odbiór projektów – muszą skupiać się na człowieku, komunikować przekaz wizualny, a przy tym być elastyczne. Już dawno skończyły się czasy, gdy projekt był przeznaczony tylko dla jednego formatu. Dziś oglądamy te same treści na przeróżnych ekranach.

Sztuczna inteligencja – niewidzialna ręka projektanta

Sztuczna inteligencja znalazła wiele zastosowań w pakiecie CorelDRAW Graphics Suite 2020. Maszynowe uczenie wspomaga między innymi narzędzie Power Trace. To jedyny w swoim rodzaju program, pozwalający łatwo zamienić bitmapę na grafikę wektorową. Dzięki wsparciu sztucznej inteligencji robi to imponująco dokładnie.

Maszynowe uczenie znalazło zastosowanie w wielu innych miejscach programu. Podczas pracy z obrazami rastrowymi na pewno trafi się okazja, by skorzystać z usuwania artefaktów JPG. Kompresja falkowa to wspaniały wynalazek, gdy chodzi o zmniejszenie rozmiaru obrazów, ale zachowywanie szczegółów nie jest jej mocną stroną. SI pomoże także przy powiększaniu grafik rastrowych bez utraty szczegółów i usuwaniu szumu. Ponadto wspomaga narzędzie zaznaczania, co oszczędzi sporo pracy podczas tworzenia kolaży i retuszowania zdjęć.

W programach CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT można skorzystać również z niedestrukcyjnych efektów wizualnych, wykorzystujących sztuczną inteligencję. Pamiętacie aplikację Prisma? Pozwala ona przenieść styl malarski na zdjęcia zrobione smartfonem. W nowym pakiecie Corela znalazły się efekty działające dość podobnie, ale można je nanosić także na kształty wektorowe. Co ważne, oryginalny kształt lub obraz zostaje zachowany. Efekt jest widoczny jako kolejna warstwa, co znacznie ułatwia przeszukiwanie zasobów projektu.

Sztuczna inteligencja w pakiecie CorelDRAW Graphics Suite działa całkowicie offline. Zaletą jest to, że projekt nie jest wysyłany do żadnej chmury, wadą zaś potrzeba wyposażenia się w porządną kartę graficzną.

Fonty zmienne

Kolejną ciekawą nowością jest obsługa fontów zmiennych. To relatywnie młody standard tworzenia fontów, bazujący na parametrach. Zamiast 100 czy 200 osobnych plików z różnymi odmianami jednego kroju projektanci mogą korzystać z jednego fontu, którego parametry zostaną dopasowane już w projekcie. To ogromna oszczędność czasu i miejsca na dysku.

Praca zespołowa przede wszystkim

Myślę, że nie ma branży, w której można uniknąć pracy zespołowej, a projektowanie graficzne wymaga dodatkowo sprawnej komunikacji z klientem. Wciąż królują tu e-maile, adnotacje w plikach PDF, a miejscami nawet wydruki i pisanie po papierze. Pewnie wiesz, z czym to się wiąże – bałagan, opóźnienia, sprzeczne informacje i marnowanie czasu. CorelDRAW 2020 może to zmienić.

W CorelDRAW 2020 wprowadzone zostały wygodne narzędzia do dodawania adnotacji bezpośrednio w projekcie. Przypomina to nieco system recenzowania w pakiecie Microsoft Office. W CorelDRAW 2020 można nanosić komentarze do elementów projektu, oznaczać obszary kształtami lub odręcznie, a także edytować tekst. Wszyscy pracujący nad projektem będą widzieć uwagi recenzentów w czasie rzeczywistym w kolejności chronologicznej. W komentarzach można też prowadzić dyskusję bez mnożenia wątków w korespondencji mailowej. Ponadto CorelDRAW może zostać zintegrowany z Microsoft Sharepoint i G Suite, używanymi w firmie.

Co ważne, recenzenci nie muszą mieć licencji na pakiet CorelDRAW. Adnotacje można nanosić w aplikacji przeglądarkowej za darmo. Wystarczy, że projektant udostępni plik projektu w chmurze Corela i przekaże link współpracownikom. Warto też dodać, że właściciel projektu może nadawać im różne role i uprawnienia. Posiadaczom pakietu Corel udostępnia nieograniczoną przestrzeń na projekty, więc o miejsce nie trzeba się martwić.

Nowości jest o wiele więcej. Warto wspomnieć też o wielkim nieobecnym w poprzednich wersjach – w CorelDRAW Graphics Suite 2020 końcu został wprowadzony cień wewnętrzny. Ze wszystkimi zmianami względem starszych wersji możesz zapoznać się w podsumowaniu (PDF).

Model sprzedaży pakietu CorelDRAW Graphics Suite pozostaje bez zmian. Klienci mogą wybierać między licencją wieczystą i abonamentem na rok. Opłata abonamentowa daje dostęp do aktualizacji oraz zaawansowanych funkcji aplikacji przeglądarkowej CorelDRAW.app. Warto się nią zainteresować, gdyż bardzo dobrze działa na urządzeniach mobilnych. Na razie Corel nie planuje wydawać osobnych aplikacji mobilnych, bo nie ma takiej potrzeby.

Dostępne są licencje dla studentów i instytucji edukacyjnych oraz grupowe dla większych firm. Oprogramowanie dostępne jest dla Windowsa, a od wersji 2019 także dla macOS. CorelDRAW Graphics Suite został przetłumaczony na język polski.

CorelDRAW Graphics Suite 2020 składa się z programów:

CorelDRAW (grafika wektorowa, skład tekstu)

Corel PHOTO-PAINT (grafika rastrowa, retusz zdjęć)

Corel Font Manager (zarządzanie fontami)

Corel PowerTRACE (zmiana grafiki rastrowej na wektorową)

CAPTURE (przechwytywanie ekranu, tylko na Windowsie)

AfterShot 3 HDR (edytor zdjęć RAW)

Ponadto pakiet zabiera dodatowe zasoby, w tym ponad tysiąc fontów, tysiąc zdjęć, 150 profesjonalnych szablonów, ponad 600 wypełnień i 7 tysięcy grafik. Wszystkie można wykorzystać w swoich projektach.

Źródło zdjęć: Corel

Źródło tekstu: Corel, wł.