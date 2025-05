Opera GX z nowym pakietem funkcji. Teraz jest jeszcze łatwiej

Nowa aktualizacja Opery GX pozwala podzielić ekran i wyświetlać dwie strony internetowe obok siebie . Eliminuje to frustrację związaną z ciągłym przełączaniem okien lub kart, poprawia też przepływ pracy w trybie wielozadaniowym. Użytkownik może skupić się na zadaniu bez rozpraszania się szukaniem odpowiedniej karty. Wystarczy przeciągnąć i upuścić kartę, aby dostosować przestrzeń roboczą do swoich potrzeb.

Dla tych, którzy często otwierają wiele kart, nowa aktualizacja ułatwia szybkie odnalezienie potrzebnych treści . Opera GX umożliwia łatwy powrót do pięciu ostatnich kar, jak i natychmiastowy dostęp do ostatnio odwiedzonych stron. Jest to szczególnie przydatne podczas sesji gamingowych, łatwo przełączać się między grą a przeglądarką.

Twórcy przeglądarki usprawnili także organizację kart, co się przyda podczas przełączania między wieloma stronami, streamami i przewodnikami do gier. Nowa aktualizacja pozwala grupować powiązane karty w łatwe do zwinięcia wyspy. Utrzymuje to przestrzeń roboczą w porządku i pozwala skupić się na tym, co naprawdę ważne, jak chociażby wyniki wyszukiwania dla różnych gier na dedykowanych wyspach.