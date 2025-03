Nowa sprytna funkcja. Android 16 z odświeżonymi ikonami statusów

Nowy status baterii i inne zmiany

Android 16 ma wprowadzić ważne ułatwienie, które właśnie pojawiło się w wersji Beta 3 i jest obecnie testowane. Chodzi o status baterii, który będzie używał trzech kolorów do tego, byśmy na szybko mogli zobaczyć, ile nam zostało procent akumulatora . Biały status to domyślny stan od 100 do 16 proc . Czerwony oznacza krytycznie niski poziom naładowania - od 15 procent w dół . Zielony natomiast będzie wskazywał ładowanie.

Te nowości w Beta 3 są ukryte - trzeba je sobie specjalnie włączyć, by z nich skorzystać, więc oficjalnie nie ma gwarancji, że trafią do Androida 16 - choć jest na to spora szansa. Natomiast Mishaal Rahman z Android Authority sugeruje, że możliwa jest obsuwa tych funkcji aż do Androida 17 w 2026 r.