Używasz AI codziennie. Nawet o tym nie wiesz

AI nie jest już technologiczną nowinką dla entuzjastów. Stała się codziennością. Zgodnie z raportem #RegionyNEXERY2025, już co czwarty Polak sięga po narzędzia oparte na sztucznej inteligencji przynajmniej raz w miesiącu. Prawie co dziesiąty z nas odpala je każdego dnia, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy.

Najczęściej używamy AI do szukania informacji (37%) i tłumaczenia tekstów (34%), czyli prostych, ale praktycznych zadań. Sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza również w nasze życie osobiste. 14% ankietowanych traktuje ją jako cyfrowego współpracownika, a 12% widzi w niej potencjał terapeuty.

Zetki się uczą, Boomersi tłumaczą

Najciekawsze jest jednak to, jak różnie podchodzimy do AI w zależności od wieku. Widać tu prawdziwą cyfrową przepaść. Aż 58% "Zetek" regularnie korzysta ze wsparcia algorytmów. Wśród Baby Boomersów ten odsetek spada do zaledwie 25%.

Młodzi widzą w AI przede wszystkim pomoc w rozwoju. Używają jej do nauki, edukacji i szukania kreatywnych rozwiązań. Starsi natomiast cenią jej praktyczność. Generacja X i Baby Boomersi najczęściej wykorzystują ją do zdobywania konkretnych informacji i tłumaczenia tekstów. Jedni stawiają na rozwój, drudzy na wygodę.

Sama świadomość AI dopiero się kształtuje i korzystamy z niej zwykle automatycznie, nie zastanawiając się nad jej możliwościami. Ważne jest jednak, by zachować świadomość i umiejętnie oceniać treści generowane przez algorytmy. W tym aspekcie możemy zaobserwować widoczną różnicę pomiędzy przedstawicielami poszczególnych pokoleń. Starsi podchodzą do AI ostrożniej, dbając o prywatność i bezpieczeństwo danych, natomiast młodsi chętnie eksperymentują, traktując ją jako narzędzie nauki, rozwoju i kreatywności. Kluczowe pozostaje więc lepsze zrozumienie tej technologii, by świadomie korzystać z jej potencjału. Paweł Biarda, Członek Zarządu ds. Komercyjnych w Nexerze

AI kusi, ale budzi też lęk

Wygoda i nowe możliwości to jedno, jednak Polacy nie są bezkrytyczni. Niemal połowa z nas ma poważne obawy związane z rozwojem sztucznej inteligencji. Boimy się głównie naruszenia prywatności (44%) oraz zalewu dezinformacji i fake newsów (43%). Trudno się temu dziwić, ponieważ już dziś odróżnienie treści stworzonej przez AI od prawdziwej bywa niemal niemożliwe.

I tutaj ponownie widać różnice pokoleniowe. Najwięcej obaw mają Baby Boomersi, którzy ostrożniej podchodzą do nowinek. Jest jednak jeden wyjątek. Utraty pracy z powodu automatyzacji najbardziej boi się Generacja Z (34%), podczas gdy wśród starszych pokoleń ten lęk jest znacznie mniejszy (14%). Najspokojniejsi wydają się Milenialsi. W tej grupie najwięcej osób deklaruje, że nie ma żadnych obaw związanych z AI.

Wiele wskazuje na to, że sztuczna inteligencja zostanie z nami na dłużej. Kluczowe będzie teraz nauczyć się, jak mądrze i bezpiecznie korzystać z jej ogromnego potencjału.