Wystarczy mieć ze sobą telefon. W tym wypadku został tylko jeden dzień

Głosowanie z aplikacją mObywatel

Bezpieczna weryfikacja mDowodu

Zmiana miejsca głosowania

Aplikacja mObywatel ma jeszcze jedną ważną funkcję. Pozwala na zmianę miejsca głosowania, jeśli głosu nie będziemy w stanie oddać w miejscu zameldowania. Jednak takiej zmiany należy dokonać co najmniej 3 dni przed samymi wyborami, więc czas mamy tylko do jutra (15 maja). Jest to ostatni dzień na takie modyfikacje. Później nie będą one już możliwe.