Żegnamy Office 365. Microsoft 365 będzie dostępny dla wszystkich

Stanęliśmy przed zupełnie nowymi wyzwaniami, związanymi z pracą zdalną, a Microsoft perfekcyjnie wychodzi nam naprzeciw. Usługi oferowane jako Premium będą dostępne dla wszystkich w abonamencie Office 365. Dostępne będą też zupełnie nowe rozwiązania, przeznaczone dla rodzin.



Microsoft wychodzi z założenia, że Office musi być dostępny dla każdego urządzenia, bez względu na wymiary. Office 365 działa od 28 czerwca 2011 i subskrypcja zmienia się razem z potrzebami użytkowników. Dziś musimy się z nim pożegnać. Office 365 zastąpi subskrypcja Microsfot 365 o nieco innym charakterze, dająca nam szersze możliwości.

Szybko do celu z Microsoft 365

Usługa Microsoft 365 to nie tylko pakiet biurowy. To zestaw narzędzi, który może całkowicie zmienić sposób, w jaki pracujemy i lepiej zorganizować nam czas. Microsoft poniekąd wprowadzi sprawdzone rozwiązania pracy zdalnej do naszych domów. Sztuczna inteligencja pozwoli wiele rzeczy zrobić szybciej i lepiej, a my będziemy mieć więcej czasu dla siebie.

Sztuczna inteligencja będzie pomagała nam pisać wypracowania, podania, listy, ogłoszenia, artykuły, nawet posty na Facebooku. Będzie nie tylko sprawdzanie pisowni i gramatyki, ale też dopasowanie słów odpowiednio do charakteru wypowiedzi. Sztuczna inteligencja sprawdzi i interpunkcję, stylistykę, a także oceni formalny język i czytelność tekstu.

Sprawdzanie pisowni Microsoft Redactor będzie dostępne w programach pakietu biurowego oraz jako rozszerzenie dla przeglądarek Edge i Chrome (podobnie jak LanguageTool). Microsoft Redactor będzie działał w 80 językach, w tym po polsku. Redactor działa online i wysyła nasze teksty do chmury, ale nie są one nigdzie przechowywane. Nie mogę się doczekać!

PowerPoint zaś zyskał Projektanta. To sztuczna inteligencja, która podpowiada, jakie grafiki i piktogramy można wykorzystać, jak poukładać elementy na slajdzie i pomoże dobrać szablon. Ponadto każdy, kto subskrybuje Microsoft 365, uzyska dostęp do kolekcji licencjonowanych grafik stockowych. Co więcej, PowerPoint będzie sugerował, jak mówić. Jeśli będziesz przygotowywać się do wystąpienia publicznego, program może słuchać, jak mówisz. Program pomoże ci dobrać tempo mówienia oraz usunąć nieeleganckie „hmmm” i „yyyy”. Na początku będzie obsługiwany język angielski, ale z czasem funkcja zostanie rozwinięta.

Microsoft Teams także będzie dostępny dla użytkowników indywidualnych. Z komunikatora korzystają ponad 44 mln użytkowników na świecie. Dla użytkowników indywidualnych będzie to alternatywa dla Skype’a. To miejsce, w którym wszyscy mogą mieć wspólny komunikator, przeprowadzić wideorozmowę, udostępnić ekran, tworzyć wspólne listy zadań, wspólne galerie zdjęć, udostępniać lokalizację ze smartfonu i tak dalej. Teams daje zupełnie nowe możliwości organizowania sobie czasu. Jeszcze nie wiemy, czy będzie dostępna darmowa wersja Microsoft Teams. Spokojnie, Skype wciąż będzie dostępny.

Bezpieczeństwo rodzinne

Microsoft 365 to także bezpieczeństwo rodzin – tak fizyczne, jak i cyfrowe. Bezpieczeństwo rodzinne to nowa aplikacja mobilna, która zostanie udostępniona w drugiej połowie roku. To centrum sterowania dla rodziców, korzystających kont rodzinnych. Rodzice będą mogli ustalać, z jakich stron i aplikacji i jak długo dzieci mogą korzystać na urządzeniach z Windows 10, smartfonach z Androidem i konsolach Xbox. W końcu wszystko znajdzie się w jednym miejscu. Efekt? Jeśli rodzic ustali, że dziecko może grać przez godzinę dziennie w Minecrafta, czas zostanie zliczony ze wszystkich urządzeń. Tak samo działa kontrola PEGI, blokująca uruchamianie aplikacji dla nich nieodpowiednich.

Ponadto rodzice mogą śledzić lokalizację dzieci i dostawać powiadomienia o tym, że dzieci dotarły do szkoły, wróciły do domu i tak dalej.

Dostępne będą dwa warianty Microsoft 365: Personal dla jednej osoby i Family dla maksymalnie 6 osób. Microsoft 365 będzie dostępny od 21 kwietnia 2020 roku. Użytkownicy Office 365 zostaną automatycznie przeniesieni na Microsoft 365. Niezmiennie dostępny będzie Office Home & Student dla PC i macOS. Ceny pozostają bez zmian – 29,99 zł za abonament dla jednej osoby i niecałe 50 za rodzinny.

Źródło tekstu: wł., Microsoft