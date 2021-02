Microsoft Office 2021 - nowa wersja pakietu biurowego jeszcze w tym roku

Osoby, którym nie po drodze z chmurowym Officem 365 mają powody, żeby się cieszyć - Microsoft zapowiedział, że następca pakietu Office 2019 zadebiutuje jeszcze w tym roku.

Nowa wersja pakietu biurowego Microsoftu trafi do sprzedaży jako Office 2021 i trafi na komputery z systemami Windows oraz macOS. Jakie zmiany przyniesie? M.in. tryb ciemny, tablice dynamiczne i XLOOKUP w aplikacji Excel oraz ogólne poprawki wydajności. Nie będzie także zawierała klienta komunikatora Skype for Business, którego zastąpi Microsoft Teams. Można podejrzewać, że będzie więcej, ale na ich pełną listę przyjdzie nam poczekać do premiery.

Pakiet Microsoft Office 2021 będzie oferowany tak jak dotychczas w formie wieczystej licencji, a wsparcie dla nowej wersji ma być zapewniane przez pięć lat.

Warto zauważyć, że nawet w ramach swojego oficjalnego komunikatu Microsoft nie ukrywa, że Office 2021 traktowany jest jako produkt niejako poboczny, przeznaczony do specjalistycznych zastosowań. Ma to tłumaczyć podniesienie ceny pakietów Office Professional Plus, Office Standard oraz poszczególnych aplikacji o 10 procent względem poprzedniej edycji. Wydaje się oczywiste, że głównym celem takiego zabiegu ma być zachęcanie klientów do wyboru chmurowego pakietu Office 365.

Dla osób niepocieszonych z takiego obrotu spraw pewnym pocieszeniem może być informacja, że Microsft nie planuje póki co uśmiercać Office'a w formie licencji wieczystej i potwierdza kolejną wersję w przyszłości.

Źródło zdjęć: Microsoft

Źródło tekstu: Microsoft