Kalendarz Google niebawem przejdzie sam siebie. Funkcje są coraz lepsze

Gemini w Kalendarzu Google wzbija go na wyżyny

Tak, to wszystko dzięki Gemini, które jeśli chodzi o możliwości Kalendarza Google, spełnia się doskonale. Gemini teraz może proponować terminy spotkań, które odpowiadają wszystkim osobom. Funkcja, o której mowa, porównuje ze sobą kalendarze uczestników planowanego spotkania, godziny pracy i czasu, kiedy nakładają się na siebie inne kwestie. Dzięki temu, doskonale nadaje się do organizowania spotkań grupowych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jeśli zbyt wiele osób odrzuci zaproszenie na dane spotkanie, Kalendarz będzie mógł zaproponować inny, bardziej optymalny termin.

Coraz inteligentniejsze sugerowanie terminów spotkań

Google wkrótce będzie wiedziało, kiedy odbędzie się twoje spotkanie, wcześniej niż sam się o tym dowiesz. Już w październiku, wprowadzona została cenna funkcja "Pomóż mi zaplanować", która pomagała proponować rozsądne terminy spotkań na podstawie naszej dostępności oraz kontekstu wiadomości e-mail. Okazało się to bardzo pomocne, ale nadal trzeba było sprawdzić, czy wskazany termin odpowiada też drugiej stronie. Najnowsza aktualizacja to nic innego, jak kolejny krok naprzód w tym kierunku, pozwala określić, termin, w którym wszyscy są faktycznie dostępni.

Kalendarz Google - nowa funkcja

Podczas tworzenia wydarzenia zobaczymy opcję "Sugerowane terminy", która wykorzystuje Gemini do skanowania dostępności uczestników, godzin pracy i istniejących konfliktów. Następnie, wyświetla terminy, najbardziej odpowiednie dla całej grupy (zakładając, że masz dostępność do innych kalendarzy). Funkcja ta pomija Gmaila i działa bezpośrednio w Kalendarzu.