Instagram wprowadza opłaty. W zamian specjalne traktowanie

Instagram rusza z abonamentem Plus. Na razie jest on testowany na kilku rynkach. Możliwość wykupienia go zauważyły między innymi osoby w Japonii, Meksyku oraz Filipinach. Na razie nic nie wskazuje na to, aby był dostępy również w Polsce, ale to prawdopodobnie kwestia czasu.

Płatny Instagram Plus

Cena Instagram Plus wydaje się uzależniona od rynku. W Japonii i Meksyku kosztuje około 2 dolarów miesięcznie, ale mieszkańcy Filip mogą go mieć już za około 1 dolara.

W ramach abonamentu użytkownicy mogą liczyć na specjalne traktowanie, w tym między innymi:

możliwość tworzenia wielu grup odbiorców Stories,

możliwość przeszukiwania listy odbiorców,

podgląd Stories,

możliwość przedłużenia Stories o kolejne 24 godziny,

możliwość wysyłania super serduszek,

możliwość wyróżniania Stories.