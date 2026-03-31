Instagram wprowadza opłaty. W zamian specjalne traktowanie
Instagram rozpoczął testy płatnej wersji Instagram Plus. W ramach abonamentu użytkownicy mogą liczyć na lepsze traktowanie.
Instagram rusza z abonamentem Plus. Na razie jest on testowany na kilku rynkach. Możliwość wykupienia go zauważyły między innymi osoby w Japonii, Meksyku oraz Filipinach. Na razie nic nie wskazuje na to, aby był dostępy również w Polsce, ale to prawdopodobnie kwestia czasu.
Płatny Instagram Plus
Cena Instagram Plus wydaje się uzależniona od rynku. W Japonii i Meksyku kosztuje około 2 dolarów miesięcznie, ale mieszkańcy Filip mogą go mieć już za około 1 dolara.
W ramach abonamentu użytkownicy mogą liczyć na specjalne traktowanie, w tym między innymi:
- możliwość tworzenia wielu grup odbiorców Stories,
- możliwość przeszukiwania listy odbiorców,
- podgląd Stories,
- możliwość przedłużenia Stories o kolejne 24 godziny,
- możliwość wysyłania super serduszek,
- możliwość wyróżniania Stories.
Na rynkach, na których testowany jest Instagram Plus, pierwszy miesiąc jest oferowany użytkownikom za darmo. Aktualnie nie wiadomo, kiedy abonament trafi na inne rynki. Na razie trwają testy, ale prawdopodobnie z czasem usługa będzie poszerzana o kolejne kraje.