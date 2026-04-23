Pożar w grajdole próżności. Instagram odmówił posłuszeństwa

Jeśli macie aplikację Instagrama lub korzystacie przez stronę, to możecie zauważyć, że ogólnie to wszystko działa, tylko powiadomień jakby mniej. I tu właśnie jest pies pogrzebany: otóż awarię zaliczyła funkcja stories. Te niby można tworzyć, jednak gotowe treści nie trafiają do większości obserwujących. Tym samym mamy spadek wyświetleń i to u wszystkich użytkowników, w tym tych najpopularniejszych.

Awaria Stories na Instagramie

Problem ma być globalny, a pierwsze zgłoszenia zaczęły pojawiać się już kilka godzin temu. Jednak trudno mierzyć tę konkretną awarię, ponieważ większość osób widząc spadek zainteresowania tworzonymi przez siebie treściami, zakłada raczej, że zrobiły same coś nie tak. Ewentualnie dziwną zmianę algorytmu serwisu. Nawet na Instagramie mało kto twierdzi, że spadek wyświetleń musi wynikać z powodu awarii serwisu.